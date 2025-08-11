SNIMAK DILETE LEOTE POD TUŠEM ĆE VAS RASPAMETITI! Zanosna voditeljka se tuširala u minijaturnom bikiniju, fanovi ne veruju šta vide! (VIDEO)
Italijanska sportska voditeljka i TV zvezda Dileta Leota ponovo je podigla prašinu među svojih 9,2 miliona pratilaca na Instagramu.
Tokom odmora na Siciliji, 33-godišnja lepotica podelila je video na kojem se tušira napolju, obučena samo u sićušni bikini, što je bilo dovoljno da mreže eksplodiraju!
U objavi se našlo i nekoliko fotografija sa putovanja, među kojima i ona u smelom crnom trikou.
Komentari obožavalaca su se samo nizali:
"Wow, tako si lepa", "Najlepša na svetu", "Model za tuširanje pored bazena", bili su samo neki od oduševljenih odgovora.
Međutim, Dileta je nedavno dospela i na udar kritika. Koleginica Valentina Maceri, voditeljka na švajcarskom kanalu Blue, optužila je nju i Eleonoru Inkardonu za "vulgarne" odevne kombinacije.
Podsetimo, Dileta se prošlog leta udala za bivšeg golmana Liverpula Lorisa Karijusa, a osim na DAZN-u, često se pojavljuje i na radiju i u podkastima.
Ipak, nedavno je njena reklama zabranjena zbog "previše seksualizovanog sadržaja", što je izazvalo još veću buru u javnosti.