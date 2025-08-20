Slušaj vest

Dok mnogi od nje očekuju da živi na skupim "detoks" sokovima, proteinskim salatama i da opsesivno broji kalorije, Georgina je pokazala da uživa u hrani kao "običan svet".

Georgina Rodrigez sendvič
Georgina Rodrigez sendvič Foto: PrintsvreenInstagram/georginagio

Na svom profilu Ronaldova izabranica podelila je fotografiju obroka koji nikako ne liči na meni poznatih influenserki - ogroman sendvič u francuskom hlebu, pun nadeva, i to bez trunke griže savesti. Za razliku od nje, Kristijano veoma vodi računa o ishrani i fizičkoj aktivnosti što se i vidi na njemu.


Samo dan kasnije - sočna pizza sa svim dodacima, od sira do pršute, koja je izazvala lavinu komentara.

Georgina Rodrigez pizza
Georgina Rodrigez pizza Foto: PrintscreenInstagram/georginagio

Iako joj je život ispunjen luksuzom, Georgina je još jednom pokazala da ponekad najveći luksuz nije kavijar, već komad dobre pice.

Ne propustiteFudbalISPLIVAO INTIMNI SNIMAK GEORGINE I RONALDA! Slavni par se opustio na jahti daleko od očiju javnosti, pogledajte video zbog kog su se usijale društvene mreže!
Ronaldo i Geogrina uživaju na jahti
FudbalISPLIVALA NAJVEĆA TAJNA GEORGINE I KRISTIJANA! Da li je sve bila laž?! Kristijano izmislio kako su se upoznali, a OVO je prava istina?
profimedia-0950455053.jpg
FudbalVRELA GEORGINA OVDE OBOŽAVA DA SE SKINE, A KRISTIJANO ONDA POLUDI! Ronaldo letuje u palati na vodi, kada vidi brutalnu Argentinku ne može da se kontroliše!
Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez
FudbalRONALDOVA GEORGINA PONOVO TRUDNA? Kristijano će šesti put postati otac: Snimak sa utakmice pokrenuo lavinu!
2025-06-11 20_16_36-Georgina Rodrigez ponovo trudna_ - B92.jpg

Georgina i Ronaldo na jahti Izvor: Printscreen/Instagram