Vojvodina je povela golom koji je Bamidele Jusuf postigao u 28. minutu iz jedanaesterca, a OFK je izjednačio pogotkom Henrija Adoa u 35. minutu.

Gol igrača Vojvodine Alekse Vukanovića poništen je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena zbog igranja rukom.

Vukanović je u 52. minutu postigao pobedonosni gol.

OFK je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Ado dobio crveni karton u 71. minutu.

Vojvodina ima tri pobede iz tri utakmice i druga je na tabeli sa devet bodova, koliko ima i prvoplasirana Crvena zvezda, takođe iz tri meča.

OFK je pretrpeo treći poraz u četiri utakmice i zauzima 11. mesto na tabeli sa tri boda.

U sledećem kolu Vojvodina će dočekati Javor, a OFK će u Bačkoj Topoli igrati protiv TSC-a.

Ranije danas Radnik je pobedio Čukarički 3:1, Crvena zvezda je pobedila TSC 1:0, a Spartak i Mladost odigrali su nerešeno 1:1.

