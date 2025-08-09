VOJVODINA SLAVILA U STAROJ PAZOVI: Bamidele i Vukanović srušili OFK
Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Staroj Pazovi domaći OFK Beograd 2:1, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.
Vojvodina je povela golom koji je Bamidele Jusuf postigao u 28. minutu iz jedanaesterca, a OFK je izjednačio pogotkom Henrija Adoa u 35. minutu.
Gol igrača Vojvodine Alekse Vukanovića poništen je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena zbog igranja rukom.
Vukanović je u 52. minutu postigao pobedonosni gol.
OFK je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Ado dobio crveni karton u 71. minutu.
Vojvodina ima tri pobede iz tri utakmice i druga je na tabeli sa devet bodova, koliko ima i prvoplasirana Crvena zvezda, takođe iz tri meča.
OFK je pretrpeo treći poraz u četiri utakmice i zauzima 11. mesto na tabeli sa tri boda.
U sledećem kolu Vojvodina će dočekati Javor, a OFK će u Bačkoj Topoli igrati protiv TSC-a.
Ranije danas Radnik je pobedio Čukarički 3:1, Crvena zvezda je pobedila TSC 1:0, a Spartak i Mladost odigrali su nerešeno 1:1.
(Beta)