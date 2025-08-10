Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali ekipu TSC sa 1:0 u okviru četvrtog kola domaćeg prvenstva na stadionu “Rajko Mitić”.

Crveno-beli su počeli utakmicu sa čak šest fudbalera koji su ponikli u Zvezdinoj Omladinskoj školi, a prosek starosti tima na ovom meču je iznosio 22.8 godina, a na kraju susreta 21.09 godina.

Zvezdina deca posle utakmice sa TSC Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević se od prvog minuta duela sa ekipom iz Bačke Topole odlučio za sledeći sastav: Omri Glazer, Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Vasilije Kostov, Jovan Šljivić, Šavi Babika, Piter Olanjinka i Aleksandar Katai. Time dolazimo do podatka da je prosečna starost tima iznosila 22.8 godina.

Ako se osvrnemo samo na startnih 11, najiskusniji u ekipi je bio Aleksandar Katai, koji je rođen 1991. godine, a najmlađi sedamnaestogodišnjak Vasilije Kostov iz generacije igrača rođenih 2008. godine. Čak šest momaka iz akademije Crvene zvezde se našlo na terenu od prvog minuta, a među njima su Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Vasilije Kostov i Jovan Šljivić.

- Pre svega bih rekao hvala, mislim da je veoma lepo kada mladi igrači iz naše škole, pre svega budu priključeni prvom timu, a potom i zaigraju. Sigurno da nam je drago kada igramo svi zajedno, a tada smo i najjači na terenu - rekao je Stefan Leković.

Šansu sa klupe su dobili još Felisio Milson, Vladimir Lučić, Jegor Prucev i Aleksa Damjanović, koji je bio i najmlađi igrač na utakmici s obzirom na to da je rođen u decembru 2008. godine. To znači da je Zvezda uz Lučića i Damjanovića na meču protiv TSC imala čak osmoricu igrača iz sopstvene fudbalske akademije.

- Naravno da je čast što sam u igru ušao umesto Aleksandra Kataija. Mnogo mi je drago što sam debitovao i nadam se da je ovo tek početak. Mi mlađi igrači se držimo zajedno od početka priprema, ali i stariji igrači su mi pomogli mnogo da se adaptiram na seniorski fudbal. Srećan sam što je Vasilije Kostov pored mene, zajedno smo igrali već četiri ili pet godina u Omladinskoj školi. Znači mi da su svi mladi fudbaleri pored mene i nadam se da ćemo dobijati još šansi u budućnosti - rekao je Aleksa Damjanović.

Ovim je prosek starosti tima na kraju meča iznosio 21.09 godina. Time se još jednom potvrdilo da se u Zvezdinoj Omladinskoj školi radi na sjajan način, kao i da klub velike nade polaže u Zvezdinu decu, koja su budućnost.

Takođe, klub je pozvao sve zvezdaše da podrže fudbalere Zvezde i na utakmici protiv Leha u utorak 12. avgusta od 21.00 sat. Sa Marakane apeluju na sve navijače koji su obezbedili ulaznice za severnu i južnu tribinu da obuku bele, a oni koji će utakmicu pratiti sa zapada i istoka, crvene majice.