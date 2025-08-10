Slušaj vest

Darko Lazović i dalje nema klub, ali bi uskoro mogao da pojača - Veneciju!

Tim koji je prošle godine ispao iz Serije A, ima ambiciju da se ekspresno vrati u elitu, a Lazović je pojačanje po meri, iako je retko ko očekivao da bi on mogao da završi u drugoligaškom karavanu.

Lazović je i dalje slobodan igrač, spekulisalo se da bi mogao da se vrati u Crvenu zvezdu, ali je sve ostalo u domenu glasina.

Lazović na stolu ima ponudu do leta 2026. godine, a automatski i do 2027. ukoliko se Venecija vrati u Seriju A.

Lazović je najveći deo karijere proveo upravo u Italiji gde je igrao za Đenovu od 2015. do 2019. godine, a potom je u Veroni igrao sve do ovog leta.

Srbin će u septembru napuniti 35 godina, tako da je ovo bez dileme dobra odluka za njega.

Lazović je bio i dugogodišnji reprezentativac Srbije, za koju je od debija 2008. godine upisao 29 nastupa i dao jedan gol.

