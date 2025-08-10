NAPREDAK - PARTIZAN: Crno-beli u derbiju kola traže recept za Hibernijan! Natho od starta
NAPREDAK - PARTIZAN 0:0
Fudbaleri Napretka i Partizana sastaju se u Kruševcu u derbiju 4. kola Super lige Srbije.
Utakmica se igra na stadionu "Mladost" od 20.30 časova.
Napredak u tri odigrane utakmice ima dva remija i poraz, dok Partizan ima stopostotan učinak u dve odigrane utakmice.
Blagojević promenio pola tima
Partizan je u četvrtak imao težak meč protiv HIbernijana, a u odnosu na tu utakmicu trener Srđan Blagojević je menjao pola tima.
Nema Roganovića, Đurđevića, Ugrešića, Vukotića i Trifunovića. Tu su Stojković, Milić, Karabeljov, Bogdan Kostić i Natho.
Jedna promena u Napretku
Trener Milan Nikolić napravio je jednu izmenu u timu u odnosu na prethodni duel protiv Železničara u Pančevu.
Prinudno, zbog povrede, u timu nema Zličića, a uskočio je Krstić.
SASTAVI
NAPREDAK - PARTIZAN
Stadion: Mladost, Kruševac
Sudija: Nenad Minaković
NAPREDAK: Balević – Đeković, Bukorac, Vukajlović – Čubra, Krstjić, Hajdin, Tošeski – Bubanj, Majdevac, Bastajić. Trener: Milan Nikolić.
Klupa: Savić, Vulić, Laban, Skočajić, Marinković, Ignjatović, Šubert, Bogdanovski, Drobnjak, Šarić, Miletić.
PARTIZAN: M. Milošević – Stojković, Simić, Milić, Jurčević – Karabeljov, Dragojević – Sek, Natho, B. Kostić – J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević.
Klupa: Krunić, Roganović, Đurđević, Zahid, Ugrešić, Janković, Trifunović, Vukotić, A. Kostić, D. Jovanović.