20:31

Počela je utakmica u Kruševcu

19:52

Blagojević promenio pola tima

Partizan je u četvrtak imao težak meč protiv HIbernijana, a u odnosu na tu utakmicu trener Srđan Blagojević je menjao pola tima.

Nema Roganovića, Đurđevića, Ugrešića, Vukotića i Trifunovića. Tu su Stojković, Milić, Karabeljov, Bogdan Kostić i Natho.

19:51

Jedna promena u Napretku

Trener Milan Nikolić napravio je jednu izmenu u timu u odnosu na prethodni duel protiv Železničara u Pančevu.

Prinudno, zbog povrede, u timu nema Zličića, a uskočio je Krstić.

19:47

SASTAVI

NAPREDAK - PARTIZAN

Stadion: Mladost, Kruševac

Sudija: Nenad Minaković

NAPREDAK: Balević – Đeković, Bukorac, Vukajlović – Čubra, Krstjić, Hajdin, Tošeski – Bubanj, Majdevac, Bastajić. Trener: Milan Nikolić.

Klupa: Savić, Vulić, Laban, Skočajić, Marinković, Ignjatović, Šubert, Bogdanovski, Drobnjak, Šarić, Miletić.

PARTIZAN: M. Milošević – Stojković, Simić, Milić, Jurčević – Karabeljov, Dragojević – Sek, Natho, B. Kostić – J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević.

Klupa: Krunić, Roganović, Đurđević, Zahid, Ugrešić, Janković, Trifunović, Vukotić, A. Kostić, D. Jovanović.