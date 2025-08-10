priča se
DEJAN STANKOVIĆ PRED OTKAZOM! Menja ga bivši as Partizana?
Bivši trener Crvene zvezde Dejan Stanković nalazi se blizu odlaska iz Spartaka iz Moskve.
Slušaj vest
Srpski trener Dejan Stanković nalazi se blizu rastanka sa Spartakom Iz Moskve zbog serije loših rezultata na klupi ruskog tima.
U skladu s tim, kako pišu tamošnji mediji – Vladimir Ivić je jedan od kandidata da zameni Stankovića.
Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen
Vidi galeriju
Ivić ima ugovor sa Al Ainom, ali ideja Spartaka je da otkupi srpskog stručnjaka, u slučaju da Stanković zaista dobije otkaz. Na sve to, Stankoviću ugovor traje do leta 2027. godine i produžen je krajem prošle sezone, te i to pravi dodatnu finansijsku zavrzlamu za Spartak.
Podsećamo, Spartak je u poslednja tri kola osvojio samo jedan bod.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši