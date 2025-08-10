Slušaj vest

Srpski trener Dejan Stanković nalazi se blizu rastanka sa Spartakom Iz Moskve zbog serije loših rezultata na klupi ruskog tima.

U skladu s tim, kako pišu tamošnji mediji – Vladimir Ivić je jedan od kandidata da zameni Stankovića.

Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

Ivić ima ugovor sa Al Ainom, ali ideja Spartaka je da otkupi srpskog stručnjaka, u slučaju da Stanković zaista dobije otkaz. Na sve to, Stankoviću ugovor traje do leta 2027. godine i produžen je krajem prošle sezone, te i to pravi dodatnu finansijsku zavrzlamu za Spartak.

Podsećamo, Spartak je u poslednja tri kola osvojio samo jedan bod.

