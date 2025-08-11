Slušaj vest

Sezona u Engleskoj zvanično je počela danas utakmicu Liverpul - Kristal palas u Komjuniti šildu, odnosno Superkup utakmici u kome se sastaju šampion i osvajač FA kupa.

Utakmica na stadionu Vembli počela je minutom ćutanja za tragično nastadalog fudbalera Liverpula Dioga Žotu.

Diogo Žota - potresne slike sa sahrane Foto: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia

 Međutim, navijači Kristal palasa potrudili su se da debelo osramote svoje i ime kluba za koji navijaju.

Dobar deo navijača kluba iz južnog Londona zviždao je tokom odavanja počasti Žoti i njegovom bratu Andreu Silvi.

 To je izazvalo gnev fudbalera Liverpula, pre svih Mohameda Salaha, koji nije krio bes zbog toga.

 Kristal palas je posle penala slavio. U 90 minuta rezultat je glasio 2:2.

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir