Minut ćutanja u čast Diogu Žoti i Andreu Silvi

Sezona u Engleskoj zvanično je počela danas utakmicu Liverpul - Kristal palas u Komjuniti šildu, odnosno Superkup utakmici u kome se sastaju šampion i osvajač FA kupa.

Utakmica na stadionu Vembli počela je minutom ćutanja za tragično nastadalog fudbalera Liverpula Dioga Žotu.

Međutim, navijači Kristal palasa potrudili su se da debelo osramote svoje i ime kluba za koji navijaju.

Dobar deo navijača kluba iz južnog Londona zviždao je tokom odavanja počasti Žoti i njegovom bratu Andreu Silvi.

To je izazvalo gnev fudbalera Liverpula, pre svih Mohameda Salaha, koji nije krio bes zbog toga.

Kristal palas je posle penala slavio. U 90 minuta rezultat je glasio 2:2.