Fudbaleri Milana gostovali su Čelsiju u sklopu priprema za novu sezonu.

Taj meč će biti upamćen i po debiju Luke Modrića. Hrvatski fudbaler je posle 13 godina promenio sredinu i ovog leta iz Reala prešao na "San Siro".

Trener Masimilijano Alegri je na poluvremenu uveo Modrića, ali on nije uspeo da spreči poraz svog tima.

Čelsi je na kraju slavio sa ubedljivih 4:1.

Modrić možda neće po dobrom pamtiti debi kada je rezultat u pitanju, ali svakako je bitnije da bude spreman za sedam dana kada Milan zvanično otvara sezonu utakmicom protiv Barija u kupu. Prvenstvo Italije počinje 23. avgusta, a roso-neri dočekuju Kremoneze.