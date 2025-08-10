Slušaj vest

Fudbaleri Milana gostovali su Čelsiju u sklopu priprema za novu sezonu.

Taj meč će biti upamćen i po debiju Luke Modrića. Hrvatski fudbaler je posle 13 godina promenio sredinu i ovog leta iz Reala prešao na "San Siro".

Luka Modrić u Milanu Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Masimilijano Alegri je na poluvremenu uveo Modrića, ali on nije uspeo da spreči poraz svog tima.

Čelsi je na kraju slavio sa ubedljivih 4:1.

Modrić možda neće po dobrom pamtiti debi kada je rezultat u pitanju, ali svakako je bitnije da bude spreman za sedam dana kada Milan zvanično otvara sezonu utakmicom protiv Barija u kupu. Prvenstvo Italije počinje 23. avgusta, a roso-neri dočekuju Kremoneze.

