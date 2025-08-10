sjajno
MORAĆE DA SE KRPI MREŽA U KRUŠEVCU: Crno-beli projektili razorili Napredak! (VIDEO)
Partizan ima svoje veče!
Fudbaleri Napretka ugostili su Partizan u četvrtom kolu Superlige Srbije.
Crno-beli su agresivnije ušli u ovaj meč i stvorili nekoliko dobrih šansi ispred gola domaćina.
Jovan Milošević Foto: Www.partizan.rs
Igrao se 30. minut kada je Jovan Milošević majstorski izbacio petoricu defanzivaca Napretka, krenuo ga golu i matirao Balevića za 1:0.
Samo nekoliko minuta kasnije, Bibras Natho je plasirao loptu i postigao predivan gol iz daljine, da bi posle toga Bogdan Kostić pocepao mrežu domaćina za 3:0!
