Fudbaleri Napretka ugostili su Partizan u četvrtom kolu Superlige Srbije.

Crno-beli su agresivnije ušli u ovaj meč i stvorili nekoliko dobrih šansi ispred gola domaćina.

Jovan Milošević Foto: Www.partizan.rs

Igrao se 30. minut kada je Jovan Milošević majstorski izbacio petoricu defanzivaca Napretka, krenuo ga golu i matirao Balevića za 1:0.

Samo nekoliko minuta kasnije, Bibras Natho je plasirao loptu i postigao predivan gol iz daljine, da bi posle toga Bogdan Kostić pocepao mrežu domaćina za 3:0!

Pogledajte majstorije fudbalera Partizana:

