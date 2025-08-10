Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara su slavili protiv Radničkog u Nišu sa 3:2 - u četvrtom kolu Superlige Srbije.

Pazarci su bolje i započeli ovaj susret, te poveli već u 10. minutu preko Abdulajea Sisea.

U završnici prvog dela susreta, Radnički stiže do izjednačenja, a onda i do preokreta.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Pazara Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic

Prvo je pogodio Radivoj Bosić u 40, a onda i Nemanja Belaković iz penala u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, tokom kog su obe ekipe imale prilike.

Delovalo je da će Radnički upisati novu pobedu, međutim, na kraju nisu stigli ni do boda na ovom susretu.

Semir Alić je izjednačio u 90. minutu, da bi u drugom minutu nadoknade Ejike Opara savladao Strahinju Manojlovića i doneo prvu pobedu Pazarcima u sezoni.

BONUS VIDEO: