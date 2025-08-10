dobar meč
SUPERLIGA SRBIJE: Pazarci slavili u Nišu nakon velike drame!
Novi Pazar bolji od Radničkog na Čairu - 3:2.
Fudbaleri Novog Pazara su slavili protiv Radničkog u Nišu sa 3:2 - u četvrtom kolu Superlige Srbije.
Pazarci su bolje i započeli ovaj susret, te poveli već u 10. minutu preko Abdulajea Sisea.
U završnici prvog dela susreta, Radnički stiže do izjednačenja, a onda i do preokreta.
Prvo je pogodio Radivoj Bosić u 40, a onda i Nemanja Belaković iz penala u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, tokom kog su obe ekipe imale prilike.
Delovalo je da će Radnički upisati novu pobedu, međutim, na kraju nisu stigli ni do boda na ovom susretu.
Semir Alić je izjednačio u 90. minutu, da bi u drugom minutu nadoknade Ejike Opara savladao Strahinju Manojlovića i doneo prvu pobedu Pazarcima u sezoni.
