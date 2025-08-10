Slušaj vest

Fudbaleri Hajduka ove večeri na stadionu "Poljud" igraju utakmicu drugog kola hrvatskog prvenstva protiv Gorice.

Navijačka grupa "Torcida" je prethodnog vikenda planirala da prikaže koreografiju povodom 30. godišnjice vojno-policijske akcije "Oluja", ali je loše vreme tada poremetilo planove. Koreografija je, ipak, izvedena večeras pred početak meča sa Goricom.

Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

"Torcida" je na tribini zapalila srpsku zastavu, te vikala "Za dom spremni". Takođe je istakla ukradene transparente na ćirilici i pritom još zapevala 'Kiša pada, Srbija propada'.

Utakmica protiv Gorice je četvrta uzastopna koju Hajduk igra na domaćem terenu, a ujedno i poslednja u tom nizu.

Torcida
Torcida i paljenje srpske zastave Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

