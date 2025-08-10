Slušaj vest

Fudbaler Betisa i povremeni reprezentativac Španije Isko odsustvovaće najmanje tri meseca van terena.

Isko se povredio u subotu uveče na prijateljskom meču Betisa i Malage (1:3).

Isko u dresu Betisa Foto: Corchero/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Betis se danas oglasio saopštenjem, ali nije naveo koliko će kapiten kluba iz Sevilje morati da pauzira. Medjutim, španski mediji prenose da iskusnog fudbalera očekuje pauza od najmanje tri meseca.

Isko (33) je član Betisa od 2023. godine, a za klub iz Sevilje odigrao je 69 utakmica i postigao je 21 gol.

