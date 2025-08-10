Slušaj vest

Posle nekoliko nedelja sage, Dušan Tadić je odlučio da nastavi karijeru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pošto je potpisao ugovor sa Al Vahdom.

Njegova odluka odjeknula je u Srbiji zbog interesovanja Crvene zvezde, a vrlo brzo nakon što je predstavljen u novim bojama, obuo je kopačke i istrčao na teren.

1/35 Vidi galeriju Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

Iskusni srpski internacionalac našao se u startnoj postavi kluba iz Abu Dabija za meč protiv Banijasa i tako upisao debi u novoj sredini. Uz njega je u startnih 11 bio i Saša Ivković, a Al Vahda je slavila sa 3:1 posle preokreta.

Strelci golova za Tadićev i Ivkovićev tim bili su Lukas Pimenta, Mohamad Gorbani i Lukas Veira.

BONUS VIDEO: