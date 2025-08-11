DA NE POVERUJEŠ

Barselona je pobedila Komo rezultatom 5:0 u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone.

Katalonci će 16. avgusta biti gosti Majorci u prvoj utakmici La Lige, međutim, već sada se priča da imamo promašaj sezone.

Rašford je ovog leta stigao u Barselonu na pozajmicu iz Mančester Junajteda.

Protiv Koma je bio asistent kod trećeg gola Barselone, ali promašaj iz završnice prvog poluvremena mu verovatno niko neće zaboraviti.

Englez je odradio dobar posao nakon dodavanja Lamina Jamala, izbacio je golmana iz igre, a onda se obrukao kada je ostao lakši deo posla.

Pogledajte kako je Rašford promašio prazan gol:

Bonus video: