Slušaj vest

Barselona je pobedila Komo rezultatom 5:0 u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone.

Katalonci će 16. avgusta biti gosti Majorci u prvoj utakmici La Lige, međutim, već sada se priča da imamo promašaj sezone.

Rašford je ovog leta stigao u Barselonu na pozajmicu iz Mančester Junajteda.

Protiv Koma je bio asistent kod trećeg gola Barselone, ali promašaj iz završnice prvog poluvremena mu verovatno niko neće zaboraviti.

Englez je odradio dobar posao nakon dodavanja Lamina Jamala, izbacio je golmana iz igre, a onda se obrukao kada je ostao lakši deo posla.

Pogledajte kako je Rašford promašio prazan gol:

Ne propustiteFudbalOVAKAV FUDBALER SE JEDNOM RAĐA! Pogledajte nestvaran potez Nejmara kojim je brutalno ponizio protivnika
Nejmar
Fudbal"REKLI SU DA NEMA SPASA - NOGA MORA DA SE AMPUTIRA!" Blagojević otvorio dušu: Prošao kroz pakao, a sada stvara šampione i piše istoriju!
Denis Blagojević na potpisu saradnje sa Crvenom zvezdom.jpg
FudbalSNIMAK DILETE LEOTE POD TUŠEM ĆE VAS RASPAMETITI! Zanosna voditeljka se tuširala u minijaturnom bikiniju, fanovi ne veruju šta vide! (VIDEO)
Dileta Leota pod tušem
FudbalSRAMOTA SA VEMBLIJA OBILAZI SVET: Navijači zviždali tokom minute ćutanja u čast Diogu Žoti i Andreu Silvi
Diogo Žota, Andre Silva

Bonus video:

Promašaj godine na Partizan - AEK Izvor: Arena 1 Premium