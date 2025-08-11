Slušaj vest

Na današnji dan, 11. avgusta 2019. godine, napustio nas je legendarni napadač Partizana Dejan Čurović.

Samo dan nakon proslave 51. rođendana Čurović je preminuo od posledica leukemije.

Iako je samo jednu sezonu proveo u crno-belom dresu, ovaj sjajni napdač iz Zemuna ostavio je neizbrisiv trag u klubu iz Humske.

1/7 Vidi galeriju Proslavljeni napadač Partizana - Dejan Čurović Foto: Printskrin / You Tube, Profimedia, Arhiva, Starsport©

Njegov učinak u sezoni 1993/94. bio je zaista impresivan.

Čurović je ponikao u Zemunu. Dominirao jeu dresu tima iz Gornje Varoši i bio je jedan od najzaslužnijih za plasman Zemunaca u Prvu Saveznu ligu bivše Jugoslavije u sezoni 1989/90.

Svojim sjajnim partijama privukao je pažnju brojnih klubova, a kako je bio veliki partizanovac, nije mu bilo teško da donese odluku gde će nastaviti karijeru. U leto 1993. godine prihvata ponudu Partizana i u tandemu sa Savom Miloševićem, koji je tada bio zvezda u usponu, počinje da pravi čuda na fudbalskim terenima širom zemlje.

Dejan i Savo Foto: Printscreen Instagram

Tim koji je sa klupe predvodio Ljubiša Tumbaković pred start te sezone ostao je bez svojih najvećih zvezda (Mijatovića, Jokanovića, Vorkapića, Vujačića...) i delovalo je da teško mogu parirati Crvenoj zvezdi. Međutim, Čurović i Milošević su sve iznenadili. Bili su ubitačan tadem, nerešiva enigma za odbrane rivala i doneli su crno-belima duplu krunu posle gotovo pola veka čekanja.

Savo je imao samo 20 godina i već je bilo jasno da će postati evropska fudbalska zvezda, pa je bio u fokusu javnosti, dok je sjajni Zemunac bio heroj iz senke. Crno-beli su postigli te sezone čak 81 gol, a pomenuti dvojac je 40 puta zatresao mrežu rivala. Milošević je bio najbolji strelac prvenstva sa 21 postignutim golom, dok je korpulentni Čurović sezonu završio sa 19 pogodaka.

Blistali su crno-beli i u Kupu SR Jugoslavije. Postigli su 24 gola u ovom takmičenju, a tandem Čurović - Milošević čak 15. Dejan je bio najefikasniji sa 8 golova, dok je Savo upisao 7.

Navijači Partizana dobro pamte čuveni revanš finala Kupa, kada je tim iz Humske zatrpao mrežu Spartaka 6:1 i podigao trofej. Čurović i Milošević su upisali po het-trik na tom meču. Poslednji gol na utakmici postigao je sjajni Zemunac i bio je to najbolji mogući oproštaj od crno-belog dresa, jer je već naredne sezone otišao u Holandiju.

Čurović je bio strašan centarfor, pravi "razbijač" i gotovo da je svaki njegov pogodak bio spektakularan, neverovatno efektan...

Nakon sjajne sezone u Partizanu odlučio je da karijeru nastavi u Holandiji, tačnije u Viteseu. Tamo je bio zvezda, najbolji igrač ekipe, najbolji strelac. Nakon šest godina provedenih klubu postao je peti najbolji strelac Vitesea svih vremena. Navijači su mu dodelili nadimak "DJ Superstar".

Posle Vitesea igrao je i za Groningen. Međutim, zbog teške povrede kolena koju je imao pre prelaska u ovaj klub, nije bio na svom prepoznatljivom nivou. Proveo je tri sezone u Groningenu i 2003. godine je odlučio da završi karijeru.

Nakon profesionalne igračke karijere uplovio je u menadžerske vode, ali opaka bolest nije dopustila da se ostvari i u svojoj novoj profesiji.

Borio se sa leukemijom i nažalost izgubio je tu najvažniju utakmicu u životu. Samo dan nakon 51. rođendana je preminuo od posledica bolesti.

1/6 Vidi galeriju SAHRANJEN DEJAN ČUROVIĆ: Na poslednji ispaćaj Partizanovog centarfora došle brojne legende Foto: Starsport©

Prečka se i dalje trese

Grobari i dan danas pamte čuvenu prečku Čurovića iz slobodnjaka na večitom derbiju protiv Crvene zvezde 1994. godine (1:0).

Dejan, koji je bio poznat po svom razornom udarcu, namestio je loptu nakon jedog prekršaja rivala, uputio snažan udarac i tako zatresao prečku da je lopta od linije gola odskočila više od 10 metara u vis. Iako nije registrovan gol, pristalice crno-bilih se rado sete ovog momenta uz komentar da se ta prečka na jugu i dalje trese od njegovog udarca.

Razlog za osmeh

Popularnog Čureta su svi voleli zbog sjajnog karaktera, neverovatne harizme, sportske inteligencije i prepoznatljivog širokog osmeha.

Dejan je iza sebe ostavio suprugu Jelenu, za koju je često navodio da je njegov "razlog za osmeh".

Ona je bila centar njegovog sveta i obožavao je njeno dvoje dece iz prethodnog braka.

Nakon njegove smrti, Jelena je otkrila kako kakav šok su doživeli kada su saznali da je teško bolestan.

"Trebalo je da idemo na godišnji odmor, nismo ni sanjali da nešto s njim nije u redu. On je bio sportista od glave do pete, redovno je trčao, radio sklekove i trbušnjake, igrao tenis i futsal i tek početkom jula je osetio znakove umora. Njegova sestra Irena, lekar po struci, tražila je da uradi analize krvi i tako smo 13. jula saznali da je Dejan oboleo od blažeg oblika leukemije. Prognoze divnih i nadasve stručnih lekara u Kliničkom centru Srbije bile su optimistične, verovali su da će za šest meseci biti potpuno izlečen. Međutim, došlo je do infekcije koja je bila kobna po mog lava, koji me je iznenada ostavio", rekala je Jelena.