Navijači Crvene zvezde nikada nisu krili poštovanje prema istinskim junacima koji su zadužili srpski narod.

Tako je bilo i u subotu, kada su Delije na utakmici protiv TSC, razvili transparente podrške Srbima u Crnoj Gori, konkretno nima u Beranama, a povod je bio postavljanje spomenika oficiru Jugoslovenske vojske Pavlu Đurišiću.

Delije dale podršku Srbima u Crnoj Gori povodom podizanja spomenika Pavlu Đurišiću Foto: Foto: A.G.

Poruka je bila napisana u više segmenata i jasno čitljiva sa tribina:

„Đurišiću, mladi majore — ti si ponos Crne Gore i Srbije i sve širom Srbadije!“

Usledilo je skandiranje i aplauz navijača, uz crveno-bele zastave i obeležja grupe Delije, koja je i ranije sa severne tribine slala poruke nacionalnog i zavičajnog karaktera.

Kako piše "Politika" transparent koji su razvile Delije usledio je usred pojačanih polemika u Crnoj Gori povodom spomen-obeležja Pavlu Đurišiću u Beranama, četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata, koje je deo javnosti oštro kritikovao, dok drugi naglašavaju pravo na sećanje i pijetet prema stradalima. Poruka Delija stavlja akcenat na solidarnost sa Srbima u Crnoj Gori.

Saopštenja i javne reakcije poslednjih dana u Crnoj Gori dodatno su podigla tenzije u političkoj i društvenoj sferi. Navijački performans u Beogradu, međutim, izvan je partijskih okvira i dolazi iz navijačke zajednice koja svoju platformu koristi da pošalje poruku podrške — da „braća u Crnoj Gori nisu sama“.