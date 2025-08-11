DELIJE UZ BRAĆU U CRNOJ GORI: Snažna poruka podrške sa Marakane!
Navijači Crvene zvezde oglasili se povodom podizanja spomenika Pavlu Đurišiću
Navijači Crvene zvezde nikada nisu krili poštovanje prema istinskim junacima koji su zadužili srpski narod.
Tako je bilo i u subotu, kada su Delije na utakmici protiv TSC, razvili transparente podrške Srbima u Crnoj Gori, konkretno nima u Beranama, a povod je bio postavljanje spomenika oficiru Jugoslovenske vojske Pavlu Đurišiću.
Poruka je bila napisana u više segmenata i jasno čitljiva sa tribina:
„Đurišiću, mladi majore — ti si ponos Crne Gore i Srbije i sve širom Srbadije!“
Usledilo je skandiranje i aplauz navijača, uz crveno-bele zastave i obeležja grupe Delije, koja je i ranije sa severne tribine slala poruke nacionalnog i zavičajnog karaktera.
Kako piše "Politika" transparent koji su razvile Delije usledio je usred pojačanih polemika u Crnoj Gori povodom spomen-obeležja Pavlu Đurišiću u Beranama, četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata, koje je deo javnosti oštro kritikovao, dok drugi naglašavaju pravo na sećanje i pijetet prema stradalima. Poruka Delija stavlja akcenat na solidarnost sa Srbima u Crnoj Gori.
Saopštenja i javne reakcije poslednjih dana u Crnoj Gori dodatno su podigla tenzije u političkoj i društvenoj sferi. Navijački performans u Beogradu, međutim, izvan je partijskih okvira i dolazi iz navijačke zajednice koja svoju platformu koristi da pošalje poruku podrške — da „braća u Crnoj Gori nisu sama“.