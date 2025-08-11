pripreme
DEBI IZ SNOVA ZA BIVŠEG NAPADAČA LIVERPULA! Ušao u igru i zatresao mrežu! I Sergej strelac u goleadi Al Hilala!
Doskorašnji as Liverpula nije mogao da zamisli lepši debi u dresu Al Hilala.
Slušaj vest
Klub iz Saudijske Arabije deklasirao je Arau u Švajcarskoj rezultatom 6:0, a novi napadač Al Hilala Darvin Nunjez postigao je gol na svom debiju.
Ušao je u igru početkom drugog poluvremena i u 87. minutu meča zatresao mrežu za konačnih 6:0.
Pored Nunjeza u strelce su se upisali Sergej Milinković Savić, Malkom, Mohamed Kano, koji je postigao dva gola i Viktor Petit koji nakon nesmotrene reakcije zatresao sopstvenu mrežu.
Srpski napadač Aleksandar Mitrović nije bio u sastavu za ovaj meč. Novi trener Al Hilala Simone Inzagi jasno je stavio do znanja Srbinu da na njega više ne računa, pa će Mitrović najverovatnije napustiti saudijski klub.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši