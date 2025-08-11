Slušaj vest

Klub iz Saudijske Arabije deklasirao je Arau u Švajcarskoj rezultatom 6:0, a novi napadač Al Hilala Darvin Nunjez postigao je gol na svom debiju.

Ušao je u igru početkom drugog poluvremena i u 87. minutu meča zatresao mrežu za konačnih 6:0.

Pored Nunjeza u strelce su se upisali Sergej Milinković Savić, Malkom, Mohamed Kano, koji je postigao dva gola i Viktor Petit koji nakon nesmotrene reakcije zatresao sopstvenu mrežu.

Srpski napadač Aleksandar Mitrović nije bio u sastavu za ovaj meč. Novi trener Al Hilala Simone Inzagi jasno je stavio do znanja Srbinu da na njega više ne računa, pa će Mitrović najverovatnije napustiti saudijski klub.

Kurir sport