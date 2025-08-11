Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde deklasirali su Leh u Poznanju prošle srede, rezultatom 3:1.

Crveno-beli su tako napravili krupan korak ka plasmanu u plej-of Lige šampiona, a Poljake će dočekati sutra, u utorak od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić".

Rade Krunić na utakmici Leha i Crvene zvezde u Poznanju Foto: Dragan Tesic

Poljski Leh ima velikih problema pred dolazak u Beograd, a tiče se povređenih igrača. Od ranije je poznato da u revanš utakmici protiv Crvene zvezde neće igrati Filip Jagelo, kojem je povređeno rame posle vazdušnog duela sa Radetom Krunićem.

Sada je spisak malera po Leh nastavljen. Kako pišu tamošnji mediji, Leh u Beograd dolazi bez povređenog Alija Golizadea, veznog igrača i reprezentativca Irana. Klub iz Poljske pokušao je od javnosti da sakrije ovaj problem, međutim, kada su mediji pustili informaciju, na kraju je PR služba Leha odlučila da se oglasi.

“Fudbaleri Leha iz Poznanja spremaju se za put u Beograd na revanš meč sa Crvenom zvezdom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na Balkan neće otputovati Ali Golizade, koji je na subotnjem treningu zadobio povredu mišića adduktora. Iranca u narednim danima očekuju lekarski pregledi, nakon kojih će biti određena dužina pauze, kao i način lečenja”, navedeno je u saopštenju kluba.

U istoj objavi je istaknuto da će Ali Golizade tokom nedelje imati dva lekarska pregleda – jedan u Poljskoj, a drugi u inostranstvu.

Fudbaler iz Irana se tako pridružio grupi povređenih u kojoj su Daniel Hakans, Patrik Valemark i Filip Jagelo.

