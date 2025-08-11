ŠVAJNI SREĆAN I NASMEJAN, NE RAZMIŠLJA O ANI IVANOVIĆ! Bastijana razvod kao da nije ni dotakao: Nove fotke Nemca sve dokazuju, evo gde je i šta radi! (FOTO)
Ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je pukla i nekada jedan od najskladnijih brakova na svetu je završen.
Ana i Švajni su krenuli dalje, svako svojim putem, ali su njihovi životi i dalje pod budnim okom javnosti.
Vodiće nekadašnji supružnici bitku za decu, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama Ana i Bastijan krenuli su da uživaju u životu.
Poslednja objava nekadašnjeg nemačkog reprezentativca pokazuje da je on veoma srećan i nasmejan, te da uživa u jednom od njegovih omiljenih sportova - golfu. Objava je naišla na veliki broj lajkova i komentara, a kako je Švajni izgledao na golf terenu možete pogledati na fotografijama ispod.
Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.
Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj.
"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. Njih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", napisao je portal Bunte.
Kako je počela ljubav Ane i Bastija?
Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...
- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:
- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.
Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.
- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.
