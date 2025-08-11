Slušaj vest

Ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je pukla i nekada jedan od najskladnijih brakova na svetu je završen.

Ana i Švajni su krenuli dalje, svako svojim putem, ali su njihovi životi i dalje pod budnim okom javnosti.

Vodiće nekadašnji supružnici bitku za decu, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama Ana i Bastijan krenuli su da uživaju u životu.

Poslednja objava nekadašnjeg nemačkog reprezentativca pokazuje da je on veoma srećan i nasmejan, te da uživa u jednom od njegovih omiljenih sportova - golfu. Objava je naišla na veliki broj lajkova i komentara, a kako je Švajni izgledao na golf terenu možete pogledati na fotografijama ispod.

Bastijan Švajnštajger na golfu Foto: Instagram / bastianschweinsteiger

Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj.

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. Njih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", napisao je portal Bunte.

Razvod Ane i Bastijana Foto: Defrance / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia, Steve Collender/Shutterstock, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, StepanPopov/Shutterstock, Shutterstock, EPA Ronald Wittek Pool

Kako je počela ljubav Ane i Bastija?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

ana-i-svajni-sa-decom0730801413.jpg
profimedia-0887548950.jpg
Ana Ivanović i Minja Najdanovski
WhatsApp Image 2025-05-23 at 9.39.42 AM.jpeg

