Kao u transu su igrali izabranici Srđana Blagojevića i dokazali su da imaju kvalitet i da vreme i te kako radi za njih.

Golove za Partizan postigli su Jovan Milošević u 31, Bibars Natho u 38, Bogdan Kostić u 40. i 57, Andrej Kostić u 60. i 85. i Vukašin Đurđević u 90. minutu.

Andrija Majdevac je postigao oba gola za Napredak, a navijači Partizana su na ovakav meč čekali punih 13 godina!

Poslednji put Partizan je dao sedam golova na jednom meču 11. avgusta 2012. godine kada je u Humskoj pao BSK iz Borče (7:0).

Tada je sedam različitih strelaca pogađalo mrežu nesrećnog Kovačevića koji je branio za BSK, a kao šlag na tortu stigao je gol čuvara mreže Vladimira Stojkovića iz penala u nadoknadi meča.

Pre Stojketa, mrežu Borčana pogađali su Ivan Ivanov, Saša Ilić, Mohamed Zabija, Nikola Ninković, Stefan Šćepović i Lazar Marković.

Dakle, crno-bela deca pod vođstvom Srđana Blagojevića definitivno pišu nove stranice istorije kluba iz Humske. Veoma mlada ekipa, uz par iskusnih igrača i veterana Bibarsa Natha, vratila je navijače na tribine i svi veruju da su pred njima velike stvari. Posle same utakmice iskren je bio i trener Srđan Blagojević, koji nije krio zadovoljstvo ubedljivom pobedom.

- Dobro je što smo pobedili i to ovako visokim rezultatom. Doneli smo i novu energiju sa pojedinim igračima koji nisu dobijali veliku šansu na ranijim mečevima. Rasporedili smo minutažu, kako bi smo osvežili tim za četvrtak. Kada je rezultat 7:2 nemam šta da se žalim, ali idemo dalje - istakao je on.

Zanimljivo je to da ovaj trijumf ne spada u red najubedljivijih kada je klub iz Humske u pitanju. Štaviše, pobeda protiv Napretka u Kruševcu tek je na 20. mestu najubedljivijih pobeda u istoriji Partizana.

Na prvom mestu je pobeda protiv Rila (Vels) u kvalifikacijama za Ligu šampiona 21. jula 2009. godine (8:0), zatim meč protiv Zemuna odigran 19. septembra 1997. (10:3), pobeda protiv čačanskog Borca 25. marta 2000. (8:1) pa onda pomenuti trijumf protiv BSK Borče 11. avgusta 2012. (7:0), ali i utakmice protiv Hajduka sa Liona 21. maja 2005. i Mogrena iz Budve 15. marta 2000. koje su završene takođe 7:0.

Kasnije ide red trijumfa od po šest golova razlike, a tek onda pobeda Partizana protiv Napretka u Kruševcu koja se desila juče.

Šta vi mislite, da li crno-bela deca mogu da ponove sličnu utakmicu u Edinburgu i da li mogu da sruše ekipu Hibernijana? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

