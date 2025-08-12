Slušaj vest

Leh se nadao iznenađenju protiv Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ali je kod kuće pre nedelju dana ubedljivo poražen u Poznanju, rezultatom 1:3.

Navijači Leha "Kolejorži" najavili su dolazak u Beograd, a zajedno sa njima put Srbije bi mogao i jedan od najpopularnijih Poljaka.

Rišard Andžejevski Peja voli da pokazuje svoje tetovaže Foto: Printskrin/Instagram

Reper sa tribine

O kome se zapravo radi? Naime, poznati reper iz Poljske Rišard Peja Andžejevski veliki je navijač Leha iz Poznanja. Često dolazi na navijačku tribinu tog kluba, ali i gostovanja, kako po Poljskoj, tako i po Evropi.

Peja je na svojim profilima na društvenim mrežama stavio raspored svih svojih putovanja, a među njima je i Beograd. To je oduševilo navijače Leha, pa će Andžejevski zajedno sa simaptizerima kluba iz Poznanja doći u Srbiju.

Sportski tip

Rišard „Peja“ Andžejevski je već dugi niz godina posvećeni navijač Leha iz Poznanja. Fotografije na kojima aktivno podržava "Kolejorže" kruže internetom. On objavljuje izveštaje sa utakmica na svojim društvenim mrežama, a takođe deli i video snimke podrške i proslava navijača plavo-belih.

Kako pišu poljski mediji, Peja će verovatno biti na tribini, u kupu sa ostalim Kolejoržima sa tribini beogradske Marakane.

Rišard Peja Andžejevski rođen je 17. septembra 1976. u okrugu Ježice u Poznanju, u radničkoj porodici. Bez majke je ostao kad je imao 13 godina, a od malih nogu se interesovao za sport. Trenirao je fudbal, karate i džudo. U džudou bio je omladinski prvak Poljske 1991. i 1992. godine. Kasnije je trenirao i brazilsku džiju-džicu. U svet muzike, tačnije hip-hopa ušao je 1987. godine.

Podsticao na linč, pa išao na sud

Na njegovim koncertima dešavale su se i nemile scene, a zbog prebijanja jednog momka od 15 godina, koje je sam inicirao, morao je da odgovara i pred sudom. Naime, tinejdžer je pokazao srednji prst Peji, a on je onda pozvao publiku da umlate klinca. Protiv Andžejevskog je podignuta optužnica, za podsticanje linča. Reper se izjasnio krivim po optužbama i izrazio izvinjenje zbog svog postupka. Peja je kažnjen sa 6.000 zlota (1.500 evra), naređeno mu je da plati socijalnu pomoć, sudske troškove i odštetu za povređenog tinejdžera. Sve se to desilo 2010. godine.

Javno govori o tome kakve probleme ljudima može da stvori zavisnost od droga i alkohola, sa kojima se i sam susretao. Česte je gost raznih tribina i skupova, na kojima govori i upozorava mlade koliki su problem psihoaktivne supstance i alkohol. Oženjen je, otac ćerke Lilije (12) i sina Huga (7).

Kurir sport/Glos Wielkopolski