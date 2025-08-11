Slušaj vest

Veliku senzaciju napravio je Kristal Palas, pošto je u borbi za trofej Komjuniti Šilda savladao favorizovani Liverpul posle uzbudljive penal serije.

Posle veličnastvenog trijumfa nad Mančester sitijem u finalu FA kupa, Palas je tri meseca kasnije srušio i aktuelnog šampiona i tako stigao do svog drugog trofeja u klupskoj istoriji.

Junak Palasa bio je sjajni golman Din Henderson koji je blistao u uzbudljivoj penal seriji.

Samo nekoliko sati nakon rušenja Redsa, Henderson je još jednom oduševio svoje navijače. Naime, posle utakmice golman Kristal Palasa došao je u jedan lokalni pab u kom se okupljaju navijači Kristal Palasa i častio sve prisutne.

Ušao je u pab sa medaljom oko vrata i ostavio konobarima 1.000 funti kako bi svima plati piće.

Šmekerski potez, nema šta.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalGROBARI SU NA OVAKO NEŠTO ČEKALI 13 GODINA! Partizanova deca sve zasenila: Crno-beli klinci pišu nove stranice istorije!
napredak-partizan-326907.JPG
FudbalHRVATSKI NAVIJAČ ULETEO NA TEREN I DAVIO SUDIJU: Jezivo nasilje na fudbalskoj utakmici! Meč odmah prekinut, stigla policija i hitna pomoć
Slavonija Soljani
FudbalLEH BEZ DVA STARTERA DOLAZI U BEOGRAD: Da li je ovim olakšan posao Crvenoj zvezdi?!
Fudbaleri Leha Mikael Išak Ali Golizadeh Mateuš Škripčak
FudbalDEBI IZ SNOVA ZA BIVŠEG NAPADAČA LIVERPULA! Ušao u igru i zatresao mrežu! I Sergej strelac u goleadi Al Hilala!
Sergej Milinković-Savić

Aleksa Vukanović gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport