Veliku senzaciju napravio je Kristal Palas, pošto je u borbi za trofej Komjuniti Šilda savladao favorizovani Liverpul posle uzbudljive penal serije.

Posle veličnastvenog trijumfa nad Mančester sitijem u finalu FA kupa, Palas je tri meseca kasnije srušio i aktuelnog šampiona i tako stigao do svog drugog trofeja u klupskoj istoriji.

Junak Palasa bio je sjajni golman Din Henderson koji je blistao u uzbudljivoj penal seriji.

Samo nekoliko sati nakon rušenja Redsa, Henderson je još jednom oduševio svoje navijače. Naime, posle utakmice golman Kristal Palasa došao je u jedan lokalni pab u kom se okupljaju navijači Kristal Palasa i častio sve prisutne.

Ušao je u pab sa medaljom oko vrata i ostavio konobarima 1.000 funti kako bi svima plati piće.

Šmekerski potez, nema šta.

