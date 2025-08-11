MAJSTORE, NAKLON DO PODA! Srušio moćni Liverpul, pa otišao u lokalni pab i šmekerskim potezom raspametio navijače!
Ostrvo bruji o neverovatnom gestu golamana Kristal Palasa.
Veliku senzaciju napravio je Kristal Palas, pošto je u borbi za trofej Komjuniti Šilda savladao favorizovani Liverpul posle uzbudljive penal serije.
Posle veličnastvenog trijumfa nad Mančester sitijem u finalu FA kupa, Palas je tri meseca kasnije srušio i aktuelnog šampiona i tako stigao do svog drugog trofeja u klupskoj istoriji.
Junak Palasa bio je sjajni golman Din Henderson koji je blistao u uzbudljivoj penal seriji.
Samo nekoliko sati nakon rušenja Redsa, Henderson je još jednom oduševio svoje navijače. Naime, posle utakmice golman Kristal Palasa došao je u jedan lokalni pab u kom se okupljaju navijači Kristal Palasa i častio sve prisutne.
Ušao je u pab sa medaljom oko vrata i ostavio konobarima 1.000 funti kako bi svima plati piće.
Šmekerski potez, nema šta.
Kurir sport