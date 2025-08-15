Slušaj vest

Oguči Onjevu je, čini se, jedan od hrabrijih fudbalera.

Pitanje je da li ste uopšte čuli za Amerikanca koji je 1982. godine završio karijeru.

Onjevu, koji je danas potpredsednik Fudbalskog saveza SAD, deo karijere je proveo igrajući za Milan.

On i Zlatan Ibrahimović su bili saigrači, a Onjevuov boravak u "rosonerima" mnogi će pamtiti po tuči za čuvenim Šveđaninom.

Nekadašnji fudbaler Milana Alešandre Pato otkrio je prilično šokantne informacije o tuči u kojoj je Ibrahimović izvukao deblji kraj.

Pato je bio preilikom gostovanja u jednom fudbalskom podkastu osvrnuo i na period proveden u Milanu.

Tu je pomenuo slučaj vezan za Ibrahimovića i Onjevua.

Poznato je da je Ibrahimović svuda imao arogantan pristup, da se nametao kao lider kome se saigrači moraju povinovati. To isto je činio i u Milanu, ali je Brazilac otkrio da se pojavio neko ko nije želeo takvu sudbinu.

Bilo je to tokom treninga Milana kada je došlo do svađe i tuče u kojoj je Šveđanin izvukao deblji kraj.

"Zlatan je vodio loptu, a Onjevu ga je slučajno zakačio po zglobu. Igra je nastavljena, mi smo shvatili da to nije uradio iz zle namere, već zato što je hteo da dođe do lopte. Trening se nastavio, lopta je došla do Onjevua, a Ibrahimović je sa dve noge 'uleteo' u njega s čistom namerom da ga povredi. Pomislio sam: 'Dođavola, šta se dogodilo?'. Onjevu je mirno ustao, a Zlatan krenuo da ga vređa na švedskom i više jezika, ništa ga nismo razumeli. Uhvatio ga je za vrat i hteo da ga obori na pod", rekao je Pato.

A onda je usledio šokantan preokret.

"Čovek je onako ogromnog Ibru zgrabio i bam, jednostavno ga bacio na pod. Podigao je Ibrahimovića u vazduh, zabio na zemlju i skočio na njega, priklještivši ga na teren svom težinom i pritom uvrnuvši mu ruku. Kao da je čašu vode uzeo, popio i stavio na sto. Sve su to snimali kamerama, ali snimak je nestao".

"Kada je to uradio, rekao sam mu: "Stani! Bože moj, stani! Ubićeš ga!" Da nismo prekinuli tuču, ne znam šta bi se desilo sa Ibrom", poručio je Brazilac.

O tom incidentu je pisao i Ibrahimović u svojoj autobiografiji. Priča iz njegovog ugla izgleda malo drugačije.

"Bio je veliki kao kuća, izgledao je kao bokser teškaš, imao je 196 centimetara i preko 100 kilograma. Nije mogao da me smisli", otkrio je u svojoj autobiografiji Ibrahimović.

Ibrahimoviću tvrdi da mu je Onjevu pokazao prstom da ućuti i da ga je to razbesnelo.

"Taj k*čkin sin je morao da sazna kako ja pričam. Dobio je loptu, a ja sam pojurio ka njemu i sa obe noge sam startovao. Uspeo je da izbegne start i odmah sam pomislio: 'Sr*nje, promašio sam'. Ustao sam i otišao do njega, a onda sam osetio udarac u rame".

Haos na treningu je trajao oko 25 minuta.

"Udario sam ga glavom i zatim smo skočili jedan na drugog. Hteli smo da rastrgnemo jedan drugog. Bilo je brutalno. Rvali smo se, udarali. Izgledalo je kao borba za život i smrt".

Potvrdio je da je povredio rebro.

"Saigrači su uspeli da me zaustave i verovatno su napravli dobru stvar. Moglo je ispasti još gore. Dok smo se borili osetio sam bolove u grudima, proverili smo i ustanovili da mi je rebro bilo slomljeno", otkrio je Zlatan.

O tuči je govorio i Onjevu.

"Nisam to pročitao, čuo sam šta ljudi pričaju, neke stvari su istina, neke ne. Poenta je da smo imali raspravu koja je prerasla u fizički sukob i onda su nas saigrači razdvojili", rekao je Amerikanac i dodao:

"To je završena priča, ne želim da počinjem novu kontroverzu i stavljam so na rane, desilo se, rekli smo stvari koje nismo trebali i možda nije trebalo tako da reagujem. Na kraju smo se izvinili jedan drugom, priznali da smo pogrešili i to je to".

