Slušaj vest

Utakmicu između Crvene zvezde i TSC počela su šestorica polaznika Akademije klubaNikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Vasilije Kostov i Jovan Šljivić, dok su u nastavku ušli Vladimi Lučić i Aleksa Damjanović.

Zvezdina deca posle utakmice sa TSC Foto: Www.crvenazvezdafk.com

A, onda u narednom kolu u Lučanim na scenu su stupila nova crveno-bela deca - Luka Zarić i Matej Gaštarov.

Unazad više od decenije, rukovodstvo Crvene zvezde forsira politiku vezano za mlade igrače iz sopstvene omladinske škole. To je i donelo mnoge benefite crveno-belima. Praktično, na svojoj deci klub se spasao bankrota i propasti.

Ovog leta Crvenoj zvezdi su ozbiljan profit donela njena deca Andrija Maksimović (14 miliona evra) i Andrej Đurić (1,5), plus mladi Lazar Jovanović (5). Ranijih sezona veliku novac donosili su Strahinja Eraković, Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković, Ognjen Mimović...

Zvezdina deca - Andrej Đurić i Andrija Maksimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Treba se setiti samo 2014. godine, kada je Crvena zvezda u sezonu ušla bez 90 odsto kadra koji je osvojio titulu, a onda zbog nekih 480.000 evra nije igrao kvalifikacije za Ligu šampiona.

Zbog akutne besparice i nagomilanih dugova, rukovodstvo na čelu sa direktorom Zvezdanom Terzićem odlučilo je da forsira decu iz Omladinske škole. Gledano, posle jeden decenije, ta politika se pokazala više nego ispravna.

U Crvenoj zvezdi su posebno ponosni na derbi protiv Partizana iz 2014. godine, kada je prosek startne postave bio 20,25 godina.

Gosti Kurira pre deset godina - Vukašin Jovanović, Marko Grujić i Mihailo Ristić Foto: Dragan Kadić

Crvena zvezda je tada u derbiju protiv Partizana u sezoni 2014/2015, imala veliki broj mladih igrača - Predrag Rajković (19), Darko Lazić (20), Vukašin Jovanović (19), Bogdan Planić (22), Mihailo Ristić (19), Marko Petković (22), Marko Grujić (19), Aleksandar Kovačević (21), Vukan Savićević (21), Darko Lazović (24), Danijel Avramovski (20), Luka Jović (17).

Iako je izgubila oba derbija u sezoni 2014/2015, Crvena zvezda je uspela da se stabilizuje finansijski. Milionske transfere ostvarili su Marko Grujić (Liverpul), Predrag Rajković (Makabi), Mihailo Ristić (Krasnodar), Vukašin Jovanović (Zenit)... Od tog novca Zvezda je uspela da se oporavi i krene napred. Danas je osmostruki uzastopni prvak države i redovan učesnik takmičenja pod okriljem UEFA.