DA NE POVERUJEŠ

Gol iz auta u Mađarskoj

Ako golman umeša ruke, a lopta završi u golu, situacija je drugačija.

Bizaran gol i snimak istog došao nam je iz Mađarske sa utakmice niže lige između drugog tima MTK i Pencujuđora koja je završena rezultatom 4:0.

Pri rezultatu 0:0, na početku drugog poluvremena, golman Pencujuđora Bence Štir je izbacio loptu van terena zbog toga što se fudbaler njegovog tima žalio na povredu.

Nakon što mu je ukazana pomoć Viktor Vitaljoš, fudbaler MTK, izveo je aut sa namerom da loptu vrati protivničkom golmanu.

Nešto jače je bacio loptu, a golman Štir je nespretno reagovao i nakon što je imao kontakt sa loptom, ona je ušla u gol.

Golmanu se piše autogol, a fudbaleri su u neverici posmatrali, a sudija je morao da pokaže prema centru.

