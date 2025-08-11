Slušaj vest

Podsetimo, tokom gradskog derbija u Moskvi između Lokomotive i Spartaka došlo je do sukoba i fizičkog kontakta između Dejana Stankovića, trenera Spartaka i Cezara Montesa, defanzivca Lokomotive.

Lokomotiva je na ovoj utakmici kao domaćin pobedila rezultatom 4:2, a incident se dogodio nakon završetka prvog poluvremena pri rezultatu 1:1.

Kada su treneri i igrači krenuli prema svlačionicama dogodio se sukob u kojem su glavni akteri bili Stanković i Montes.

Stanković je, navodno, imao prigovor za Montesa koji je drsko odgovorio, nakon što je došlo do kontakta, a defanzivac domaćeg tima je dobio ogrebotinu.

O tome je govorio Gelu Rodrigez, agent meksičkog fudbalera.

“Montes će biti spreman za narednu utakmicu. Ipak, ostala mu je ogrebotina nakon sukoba sa Stankovićem. Nećemo ga tužiti. Utakmice su pune emocija. Imali su različito mišljenje o suđenju i takve stvari se dešavaju. Rešili su sukob između sebe”, rekao je Gelua Rodrigeza za “Sport 24”.



Stanković pred otkazom

Prema pisanju ruskih novinara, Stanković se nalazi blizu rastanka sa Spartakom Iz Moskve zbog serije loših rezultata.

Tamošnji mediji tvrde da je već poznata i zamena i da će Srbina naslediti Srbin - Vladimir Ivić.

Ivić ima ugovor sa Al Ainom, ali ideja Spartaka je da otkupi srpskog stručnjaka, u slučaju da Stanković zaista dobije otkaz. Na sve to, Stankoviću ugovor traje do leta 2027. godine i produžen je krajem prošle sezone, te i to pravi dodatnu finansijsku zavrzlamu za Spartak.

Podsećamo, Spartak je u poslednja tri kola osvojio samo jedan bod.

