DAN NAKON ISTORIJSKE POBEDE PREMIJERLIGAŠ SAZNAO OČAJNE VESTI! Odbijena je žalba, UEFA ih je definitivno izbacila iz evropskog takmičenja!
Engleski klub se žalio zbog odluke UEFA da ga zbog kršenja pravila o vlasništvu prebaci iz Lige Evropa u Ligu konferencija.
Ovom odlukom CAS-a su potvrđena mesta Notingem Foresta i Olimpika iz Liona u grupnoj fazi ovosezonske Lige Evropa.
Kristal Palas se osvajanjem titule u FA kupu direktno plasirao u grupnu fazu Lige Evropa, ali je UEFA naknadno odlučila da klub iz Londona prebaci u Ligu konferencija, a da na njegovo mesto u Ligi Evropa postavi Notingem Forest.
Odluka je doneta zbog toga što je doskorašnji vlasnik 43 odsto udela Kristal Palasa Džon Tekstor takođe i većinski vlasnik Olimpika iz Liona, koji se isto plasirao u Ligu Evropa.
Kristal Palas je propustio rok u martu koji je UEFA postavila da reši ovaj problem, a CAS je naveo da su njegove sudije odlučile da je Tekstor "bio član upravnog odbora sa odlučujućim uticajem na oba kluba u vreme procene UEFA".
Kristal Palas je sezonu 2025/26 započeo osvajanjem titule u Komjuniti šildu, pošto je nakon boljeg izvođenja penala pobedio Liverpul.
Bonus video: