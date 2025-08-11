Slušaj vest

Džek Griliš je pred potpisom.

Još jedna letnja saga se približava kraju, pošto će Džek Griliš na pozajmicu i to u Everton koji se već neko vreme interesovao za njega.

Ovaj fudbaler je već stigao u Liverpul gde će nastupati za Everton, rekao je "da" novom klubu i danas je već na medicinskim pregledima.

Sve će biti obelodanjeno u roku od 24 sata.

Ovaj reprezentativac Engleske je bio član Mančester sitija od 2021. godine, a bilo je jasno da će napustiti klub kada je bio otpisan za Svetsko prvenstvo klubova.

U prošloj sezoni svega jedan gol u Premijer ligi, imao je dosta problema sa formom.

