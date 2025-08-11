Džek Griliš blizu je potpisivanja ugovora sa Evertonom
NESTAŠNI DEČKO ENGLESKOG FUDBALA BLIZU NOVOG KLUBA! Džek Griliš pred potpisom!
Džek Griliš je pred potpisom.
Još jedna letnja saga se približava kraju, pošto će Džek Griliš na pozajmicu i to u Everton koji se već neko vreme interesovao za njega.
Ovaj fudbaler je već stigao u Liverpul gde će nastupati za Everton, rekao je "da" novom klubu i danas je već na medicinskim pregledima.
Sve će biti obelodanjeno u roku od 24 sata.
Ovaj reprezentativac Engleske je bio član Mančester sitija od 2021. godine, a bilo je jasno da će napustiti klub kada je bio otpisan za Svetsko prvenstvo klubova.
U prošloj sezoni svega jedan gol u Premijer ligi, imao je dosta problema sa formom.
