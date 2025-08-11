Slušaj vest

Holandski fudbalski stručnjak Ervin van de Loi novi je trener Olimpije iz Ljubljane, saopštio je danas slovenački klub.

Van de Loi, koji je na mestu trenera ljubljanskog kluba zamenio Žorža Simaa, je sa Olimpijom potpisao ugovor do završetka sezone 2025/26.

Pomoćni treneri u stručnom štabu holandskog stručnjaka biće Marsel Groninger i Ivan Senzen, dok će se Antonio Delamea Mlinar vratiti radu u omladinskoj školi Olimpije.

Van de Loi je od decembra 2023. do juna ove godine vodio ekipu holandskog Heraklesa, dok je ranije radio i kao trener Groningena i Viljema drugog, i kao selektor reprezentacije Holandije do 21 godinu.

"Tokom svoje karijere, novoimenovani strateg zeleno-belih sarađivao je sa izuzetnim pojedincima kao što su Dušan Tadić, Virdžil van Dajk, Denzel Dumfris, Kodi Gakpo, Ćavi Simons i Rajan Gravenberh", navodi se u saopštenju Olimpije.

Olimpiju je u prvom kolu ovosezonskih kvalifikacija za Ligu šampiona eliminisao kazahstanski Kairat. Klub iz Ljubljane sada igra u kvalifikacijama za Ligu konferencija, a u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola je odigrao nerešeno (0:0) protiv albanske Egnatije.