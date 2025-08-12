Utakmica sa stadiona u Ljutice Bogdana biće prenošena na dva kanala, RTS1 i TV Arena premium 1
Fudbal
CRVENO-BELI ŽELE DA OVERE PROLAZ U PLEJ-OF: Evo gde možete da gledate direktan prenos meča Crvena zvezda - Leh
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas dočekuju Leh u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crvena zvezda je iz Poznanja donela trijumf 3:1, pa bi pred dobro ispunjenim stadionom "Rajko Mitić" trebala da overi prolaz do poslednje runde kvalifikacija za Ligu šampiona.
Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Utakmica sa stadiona u Ljutice Bogdana biće prenošena na dva kanala, RTS1 i TV Arena premium 1.
Naravno, posetioci portala "Kurir" imaće priliku da ovu utakmicu prate u tekstualnom prenosu, uz obilje informacija sa i oko terena.
Reaguj
Komentariši