Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas dočekuju Leh u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crvena zvezda je iz Poznanja donela trijumf 3:1, pa bi pred dobro ispunjenim stadionom "Rajko Mitić" trebala da overi prolaz do poslednje runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

 Utakmica sa stadiona u Ljutice Bogdana biće prenošena na dva kanala, RTS1 i TV Arena premium 1.

Naravno, posetioci portala "Kurir" imaće priliku da ovu utakmicu prate u tekstualnom prenosu, uz obilje informacija sa i oko terena.

