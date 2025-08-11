Slušaj vest

Nova sezona Premijer lige počinje uskoro, a već sada se vode rasprave ko će biti prvak Engleske i ko će poneti titulu najboljeg strelca. Povodom starta takmičenja, Meridian je predstavio specijalnu ponudu sa pojačanim SUPER BOOST kvotama na nekoliko atraktivnih opcija.

Najveća pažnja usmerena je na bivšeg šampiona, koji je prošle sezone nakon četiri vezane titule svrgnut sa trona – Mančester siti. Kvota na to da će građani od Liverpula preuzeti šampionski pehar porasla je sa 4.30 na 5.00, dok je za ljubitelje individualnih prognoza pripremljeno povećanje kvote na Mohameda Salaha kao najboljeg strelca lige – sa 6.00 na 6.50.

Pored toga, Meridian je objavio i dodatne specijale:

Mančester junajted – više od 60 bodova u sezoni (2.50)

Bukajo Saka – više od 13,5 golova (1.90)

Brajan Mbeumo – više od 14,5 golova (2.00)

Florijan Virc – više od 12,5 golova (1.90)

Ovakve ponude tradicionalno privlače veliku pažnju navijača i kladioničara, posebno uoči prvih utakmica sezone, kada je optimizam na visokom nivou, a očekivanja velika. Zato, iskoristi SUPER BOOST ponudu već danas – sastavi svoj tiket na vreme i sa stilom dočekaj najvoljeniju ligu na svetu!

Ukoliko još uvek nemaš korisnički nalog na meridianbet.rs – registruj se već danas, jer nakon verifikacije odmah dobijaš bonus dobrodošlice bez uslova za depozit! Čeka te dva dana poklon tiketa i besplatnih spinova, a ukoliko uplatiš novac na nalog već od 500 RSD – zabava se produžava za dodatna tri dana!

Tvoja nedelja pred start liga može već danas biti pobednička – iskoristi ponudu!

ŠTA JE JOŠ NOVO U MERIDIANU?

Meridian je u novu sezonu ušao sa nizom inovacija za svoje korisnike. Program lojalnosti Meridian Misije donosi svakodnevne izazove, skupljanje poena i mogućnost kupovine bonusa, spinova i vrednih nagrada u okviru sekcije „prodavnica“. Tu je i opcija Early Payout, koja omogućava da tiket bude isplaćen kao dobitan pre kraja meča ukoliko tim ostvari određenu prednost – na primer, u fudbalu vođstvo od dva gola razlike. Za ljubitelje kombinovanja, Bet Builder pruža šansu da sami kreirate jedinstvene opklade spajanjem više igara na jednom meču.