PARTIZAN PREOTEO ZVEZDI SINA LANETA JOVANOVIĆA: Pored Dušana, u Humsku stigao i mlađi brat Miloš
Levokrilni napadač Dušan Jovanović (2008), inače sin Laneta Jovanovića, pojačao je omladinski tim Partizana.
Reč je o jednom od najtalentovanijih igrača u svom godištu, a u klub iz Humske stiže iz Crvene zvezde, objavio je pbg.news.
Pored njega, u Partizan je stigao i njegov rođeni brat Miloš Jovanović (2011).
Dušan i Miloš su, uz najstarijeg Lazara, sinovi jednog od naših najboljih fudbalera u novijoj istoriji Milana Laneta Jovanovića.
Najstariji Lazar je pre samo nešto više od mesec dana napustio Crvenu zvezdu i prešao u Štutgart.
