Levokrilni napadač Dušan Jovanović (2008), inače sin Laneta Jovanovića, pojačao je omladinski tim Partizana.

Reč je o jednom od najtalentovanijih igrača u svom godištu, a u klub iz Humske stiže iz Crvene zvezde, objavio je pbg.news.

Pored njega, u Partizan je stigao i njegov rođeni brat Miloš Jovanović (2011).

Dušan i Miloš su, uz najstarijeg Lazara, sinovi jednog od naših najboljih fudbalera u novijoj istoriji Milana Laneta Jovanovića.

Najstariji Lazar je pre samo nešto više od mesec dana napustio Crvenu zvezdu i prešao u Štutgart.

Delije, FK Crvena zvezda, Leh, Kosovo je Srbija Izvor: Kurir