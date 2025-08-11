Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler Napolija Đakomo Raspadori potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Atletikom iz Madrida.

Transfer 25-godišnjeg italijanskog napadača vredan je više od 22 miliona funti, preneli su španski mediji.

Raspadori je karijeru počeo u Sasuolu, pre nego što je otišao na pozajmicu u Napoli 2022. godine. Tada je osvojio titulu u Seriji A, a na kraju sezone potpisao je trajni ugovor.

Prošle sezone osvojio je drugu titulu sa Napolijem, za koji je odigrao 88 prvenstvenih utakmica i postigao 13 golova.

Igrao je za mlade selekcije Italije, a za seniorski tim debitovao je 2021. godine, do sada je odigrao 40 utakmica, postigao devet golova i osvojio Evropsko prvenstvo 2021. godine.

On je sedmo pojačanje Atletika u letnjem prelaznom roku, u kome je klub potrošio gotovo 175 miliona evra.

Napoli, proslava, titula, zastava tzv. Kosova Izvor: Kurir sport