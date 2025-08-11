Viđeno je mnogo golova u 4. kolu Superlige Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE: Železničar razbio IMT, remi Javora i Radničkog 1923!
Fudbaleri Javora su remizirali rezultatom 2:2 protiv Radničkog iz Kragujevca na domaćem terenu, u okviru četvrtog kola Superlige Srbije.
U narednom kolu domaćeg šampionata Javor gostuje Vojvodini, dok Radnički dočekuje Napredak.
Partizan - Radnički 1923 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
U istom terminu je Železničar iz Pančeva u gostima savladao IMT sa Novog Beograda i to ubedljivo - 4:1.
Železničar se nalazi na šestom mestu Superlige Srbije sa pet bodova, dok je IMT na 12. poziciji sa četiri.
