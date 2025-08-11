Slušaj vest

Sinovi legende reprezentacije Srbije Milana Laneta Jovanovića, dres Crvene zvezde zamenili su opremom Partizana.

Dušan i Marko Jovanović će tako ubuduće nositi crveno-belo, a prvi je poslao istu provokativnu poruku kao i Vladimir Stojković svojevremeno.

1/9 Vidi galeriju Večiti derbi Foto: Srđan Stevanović Star Sport

On je podelio montažu sa Instagram stranice, gde se ispred njega vidi majica "Oprostite mi moju ružnu prošlost", aludirajući na to da je nekada igrao za Zvezdu.

Transfer je inače potvrdio sam Dušan Jovanović, pomenutom objavom na Instagramu. On je 2008. godiše, dok je Marko 2011, tako da imaju još uvek dovoljno vremena do potencijalnog ulaska u prvi tim.

BONUS VIDEO: