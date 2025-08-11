Slušaj vest

"Za dom" - "Spremni", i tako ukupno deset puta skandirali su navijači Hajduka u nedelju na utakmici protiv Gorice.

Pre toga sa "Poljuda" su se čule poruke: "Ajmo, ustaše!".

I to nije sve. Na pomenutoj utakmici torcida je palila srpske zastave i uzvikivala "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada, vetar piri, vetar piri, Hrvatska se širi".

Rastuća fašizacija na tribinama stadiona u Hrvatskoj izaziva zgražavanje dela tamošnje javnosti. Međutim, izgleda da oni koji odlučuju o kaznama preblago kažnjavaju.

Pre 11 godina prekinut je derbi između Dinama i Hajduka zbog skandiranja torcide. Danas, očigledno to nije slučaj, već se klubovi kažnjavaju samo novčanim kaznama. Tako su Hajduk, Dinamo, Osijek i Rijeka u prvom kolu kažnjeni sa ukupno 9.100 evra.

Utisak je i da će posle drugog kola situacija biti ista, iako i Fudbalski savez Hrvatske i sam klub Hajduk najoštrije osuđuju ponašanje navijača.

U četvrtom stavu članka 87. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog fudbalskog saveza pominje se prekid utakmice.

"Ako sudija prekine utakmicu zbog rasističkog i/ili diskrimininatorskog ponašanja, prema uputstvu o postupanju u takvim situacijama, klub čiji su navijači prouzrokovali prekid izgubiće utakmicu bez borbe. Ukoliko su navijači oba kluba podjednako odgovorni za prekid, utakmica će se ponoviti, a za oba kluba će se izreći kazna oduzimanja jednog boda."

Hrvatski Jutarnji list kontaktirao je Hajduk i FS Hrvatske i dobio sledeće odgovore:

"HNK Hajduk se kao i uvek zalaže za navijanje i podršku ekipi u sportskom duhu, kako i priliči Hajduku. Bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u tom duhu ne opravdavamo niti podstičemo, kao i sva ostala ponašanja koja nanose reputacijsku štetu klubu", odgovorili su iz splitskog kluba.

Sličan stav ima i čelna fudbalska organizacija.