DA LI ĆE SPLIĆANI BITI KAŽNJENI ZBOG PALJENJA SRPSKE ZASTAVE I VREĐANJA SRBA?! Stigao je odgovor iz FS Hrvatske i Hajduka zbog rastuće fašizacije
"Za dom" - "Spremni", i tako ukupno deset puta skandirali su navijači Hajduka u nedelju na utakmici protiv Gorice.
Pre toga sa "Poljuda" su se čule poruke: "Ajmo, ustaše!".
I to nije sve. Na pomenutoj utakmici torcida je palila srpske zastave i uzvikivala "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada, vetar piri, vetar piri, Hrvatska se širi".
Rastuća fašizacija na tribinama stadiona u Hrvatskoj izaziva zgražavanje dela tamošnje javnosti. Međutim, izgleda da oni koji odlučuju o kaznama preblago kažnjavaju.
Pre 11 godina prekinut je derbi između Dinama i Hajduka zbog skandiranja torcide. Danas, očigledno to nije slučaj, već se klubovi kažnjavaju samo novčanim kaznama. Tako su Hajduk, Dinamo, Osijek i Rijeka u prvom kolu kažnjeni sa ukupno 9.100 evra.
Utisak je i da će posle drugog kola situacija biti ista, iako i Fudbalski savez Hrvatske i sam klub Hajduk najoštrije osuđuju ponašanje navijača.
U četvrtom stavu članka 87. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog fudbalskog saveza pominje se prekid utakmice.
"Ako sudija prekine utakmicu zbog rasističkog i/ili diskrimininatorskog ponašanja, prema uputstvu o postupanju u takvim situacijama, klub čiji su navijači prouzrokovali prekid izgubiće utakmicu bez borbe. Ukoliko su navijači oba kluba podjednako odgovorni za prekid, utakmica će se ponoviti, a za oba kluba će se izreći kazna oduzimanja jednog boda."
Hrvatski Jutarnji list kontaktirao je Hajduk i FS Hrvatske i dobio sledeće odgovore:
"HNK Hajduk se kao i uvek zalaže za navijanje i podršku ekipi u sportskom duhu, kako i priliči Hajduku. Bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u tom duhu ne opravdavamo niti podstičemo, kao i sva ostala ponašanja koja nanose reputacijsku štetu klubu", odgovorili su iz splitskog kluba.
Sličan stav ima i čelna fudbalska organizacija.
"HNS najoštrije osuđuje sve oblike diskriminacije i promociju zabranjenih i protivustavnih ideologija. U skladu s time provodi i preventivne i edukacijske kampanje, a ako se dogodi takvo ponašanje na stadionu, Savez putem svojih disciplinskih tela može da izriče sankcije predviđene Disciplinskim pravilnikom. Disciplinska tela odlučuju na temelju svih okolnosti pod kojima je prekršaj počinjen, uzimajući u obzir i moguće ponavljanje prekršaja. U tom slučaju sankcija u pravilu bude veća. Disciplinski sudija ne može da se oglašava o kaznama u konkretnom slučaju, dok je postupak u toku i dok nije donesena odluka".