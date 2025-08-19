Slušaj vest

U pitanju je Hulijana Pantoha, Kolumbijka koja je gostovala u jednoj emisiji gde je govorila o svom odnosu sa čuvenim golmanom.

- Do današnjeg dana on je opsednut sa mnom i želi da me povredi. Blokirala sam ga na "WhatsAppu" i Instagramu, u subotu mi je poslao poruku na TikToku da pita zašto sam ga blokirala. Imam snimke ekrana - poručila je ona i dodala da nekadašnji golman "prati" puno ljudi koje ona poznaje kako bi došao do njene pažnje.

Ona je priznala da poznaje Ikera Kasiljasa tri godine, da je postojala romansa i da je jedan od najvećih golmana svih vremena išao u Kolumbiju da je vidi.

Prema navodima španskih medija, bivši čuvar mreže je nedavno demantovao da postoji njegova povezanost sa Julijanom i nakon toga je ona počela da objavljuje fotografije i video snimke sa njim kao dokaz da je njihova veza postojala.

1/5 Vidi galeriju Hulijana Pantoja i Iker Kasiljas Foto: Printscreen, Instagram/telecincoes

Upitana je zašto misli da Kasiljas želi da je povredi, a kao odgovor je objasnila jednu situaciju u kojoj su se našli.

- Došlo je do jednog napada na mene, a on je stao na stranu mog napadača, a da nije saslušao moju verziju događaja. Neće me ućutkati svojim izgledom. Izgledalo mi je da je drugačiji sa mnom u odnosu na to kakav je sa drugim prijateljima. Ljubili smo se više puta - poručila je Kolumbijka.

Prilikom gostovanja u emisiji je i uvredila legendu.

- Kažem ovo da ne zvuči surovo... On je starac od 44 godine i osoba koja se nije tuširala svakodnevno - rekla je Hulijana.

Bonus video: