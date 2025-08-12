Slušaj vest

Pažnja mnogih je prethodnih dana bila zaokupirana transferom nekadašnjeg srpskog reprezentativca iz Novog Pazara u Sarajevo.

Prema određenim navodima Adem Ljajić će u Sarajevu igrati za platu od 600.000 evra godišnje.

O transferu je govorio Josip Korda, doskorašnji skaut ekipa sa "Koševa".

- Ja u Sarajevu nisam mesec i po dana, neke stvari u pripremi ovog prelaznog roka sam pomagao, ali sada nemam veze osim što se čujem s bivšim kolegama. Pratimo šta se događa, ali nemam doticaja sa 'Ademima Ljajićima' i takvom gospodom koja stiže u Sarajevo za zanimljiv novac - rekao je Korda prilikom gostovanja podkastu "Tribina" i dodao:

- Od 1. jula sam u Domžalama, preselio sam se u Sloveniju, malo izazovniji posao. Domžale su jedva ostale u ligi, izgubili su dva najbolja igrača pa se kreće u izgradnju nove ekipe, to je jedan projekat o kojem ćemo reći više reči u budućnosti, ali dosta izazovan posao.

Adem Ljajić u dresu Novog Pazara

Oproštaj Ljajića

Adem Ljajić se emotivnom porukom obratio navijačima i saigračima nakon odlaska iz Novog Pazara.

- Da počnemo ovako…

Pre svega bih se zahvalio ljudima iz kluba, na čelu sa Rasimom Ljajićem, koji su doveli ovaj klub tu gde jeste i omogućili da ja imam gde da se vratim i igram kvalitetan fudbal.

Hvala stručnom štabu i svim trenerima za ove dve godine koji su bili deo FK Novi Pazar, a posebno Vladimiru Gaćinoviću, koji je doneo nešto veliko u grad i klub.

Hvala svim navijačima. Hvala Zapadu na svakom aplauzu za ove dve godine. Hvala Torcidi i Ekstremima za svako spominjanje mog imena na Severu — neću vam to nikada zaboraviti.

E sad — hvala mojoj braći sa Istoka. Bili ste tu od prvog dana, i na našem stadionu i u gostima. Sa vama je sve ovo bilo mnogo lakše.

Vas sam ostavio za kraj — moje saigrače. Hvala vam svakom ponaosob za svaki minut proveden na terenu, u karantinu, u svlačionici. Mnogo ste mi dali. Ne samo meni, već i klubu, gradu i ljudima koji vole fudbal u Novom Pazaru — a ima ih mnogo.

Znam da ćete nastaviti da dajete maksimum za naš FK Novi Pazar, a navijače molim da nastave da vas bodre i podržavaju, jer vi to zaslužujete.

Za kraj još jedno obećanje:

Pre dve godine sam obećao Evropu — a danas obećavam da ću se vratiti opet, da zajedno sanjamo.

Do sledećeg viđenja,

Vaš kapiten! - naveo je kreativni fudbaler veznog reda.

