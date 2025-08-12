PAFOS - DINAMO KIJEV 1:0 (prvi meč 1:0)
PAFOS - DINAMO KIJEV: Šok za Ukrajince već u 3. minutu! Hrvat zove Zvezdu na Kipar
Fudbaleri Pafosa i Dinama iz Kijeva igraju revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Ova utakmica je posebno važna za Crvenu zvezdu, pošto će pobednik ovog dvomeča u plej-of fazi ići na boljeg iz duela Crvena zvezda - Leh.
Kiprani su šokirali Ukrajince u prvoj utakmici i slavili 1:0.
Šokantan je bio i početak druge utakmice. Hrvatski reprezentativac Mislav Oršić je već u 3. minutu postigao gol i doveo Kiprane u vođstvo 1:0.
PAFOS: Neofitos - Koreja, Goldar, Lukasen, Pileas - Tanković, Šunjić, Pepe - Oršić, Dragomir, Bruno.
DINAMO KIJEV: Nešeret - Timčuk, Popov, Mihavko, Dubinčak - Bujalskij, Bražko, Šaparenko - Jarmolenko, Vanat, Kabajev.
