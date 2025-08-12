Slušaj vest

Navijači poljskog Leha otkako su kročili na tlo glavnog grada Srbije ne prestaju da prave haos.

Oni su tokom šetnje glavnom gradskom ulicom porazbijali izloge radnji, te je policija morala da interveniše i pohapsi izgrednike.

Svoju šetnju su nastavili i na drugim gradskim lokacijama, a na Trgu Republike su napravili i fotografiju za uspomenu.

Tom prilikom upaljene su i baklje.

Pogledjate:

Zastrašujuće: Poljski huligani u centru Beograda pale baklje Izvor: Instagram

Huligani Leha izgledaju zastrašujuće, svi su poskidali majice, a njihova tela prekrivena su raznim tetovažama.

Njihova fizionomija takođe uliva strah u kosti, jer svaki od njih ima skoro dva metra visine, a kada su u grupi izgledaju kao prava vojska.

Inače, huligani Leha u "pohodu na Beograd" nisu usamljeni pošto su im se pridružile i druge navijačke grupe - pristalice Lođa i Krakovije.

Meč Crvene zvezde i Leha na programu je od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić".