Fudbalski savez Engleske (FA) suspendovao je na dva meseca bivšeg premijerligaškog sudiju Dejvida Kuta, zbog uvredljivih komentara o bivšem treneru Liverpula Jirgenu Klopu objavljenim na društvenim mrežama.
SKANDALOZNI SUDIJA OPET U CENTRU PAŽNJE: Priznao da je gej, ušmrkavao "beli prah" tokom EP, a sada ga čeka suspenzija zbog vređanja Klopa
FA u obrazloženju navodi da je Kut izrazio "duboko kajanje", priznavši da su njegovi komentari bili "grubi i neprimereni".
Dejvid Kut (43) će pored suspenzije morati uživo da pohađa edukativni kurs.
U novembru prošle godine na internetu se pojavio video snimak na kojem Kut pogrdno govori o nacionalnosti nemačkog trenera, a snimak je nastao u julu 2020. godine dok je Klop vodio Liverpul.
Mesec dana kasnije Kut je dobio otkaz u Premijer ligi, a ubrzo je suspendovan i od strane Evropske fudbalske unije (Uefa), zbog video snimka na kojem se navodno vidi kako koristi kokain tokom Evropskog prvenstva.
Kutu suspenzija od strane Uefe ističe 30. juna 2026. godine.
(Beta)
