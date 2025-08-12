Policija drži pod kontrolom ozloglašene navijače Leha.
SNIMAK SA LICA MESTA! Policija opkolila poljske huligane - divljali po Beogradu, pa "saterani u ćošak"
Fudbaleri Crvene zvezde i Leha igraju od 21.00 čas revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a veliki broj navijača poljskog kluba nalazi se u Beogradu.
Ozloglašeni poljski huligani su prvo lomili izloge u Knez Mihailovoj ulici, da bi potom na Trgu Republike palili baklje.
Zastrašujućeg izgleda, ulivali su strah u kosti svakom prolazniku u glavnom gradu Srbije, a policija je uspela da izađe na kraj sa njihovim divljaštvom.
Pripadnici reda su ih opkolili i "saterali u ćošak" ispred jednog beogradskog hotela, odakle ne mogu da mrdnu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Za to vreme radnici komunalnog preduzeća sklanjaju kamenice ostavljene u neposrednoj blizini hotela.
Komunalci sklanjaju kamenice Foto: Kurir Sport
