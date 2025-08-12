Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Leha igraju od 21.00 čas revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a veliki broj navijača poljskog kluba nalazi se u Beogradu.

Ozloglašeni poljski huligani su prvo lomili izloge u Knez Mihailovoj ulici, da bi potom na Trgu Republike palili baklje.

Zastrašujućeg izgleda, ulivali su strah u kosti svakom prolazniku u glavnom gradu Srbije, a policija je uspela da izađe na kraj sa njihovim divljaštvom.

Pripadnici reda su ih opkolili i "saterali u ćošak" ispred jednog beogradskog hotela, odakle ne mogu da mrdnu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Divljaštvo u centru Beograda - policija ih pohapsila posle haosa Izvor: Kurir

Za to vreme radnici komunalnog preduzeća sklanjaju kamenice ostavljene u neposrednoj blizini hotela.

Foto: Kurir Sport

Foto: Kurir Sport

Komunalci sklanjaju kamenice Foto: Kurir Sport