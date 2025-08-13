Slušaj vest

Londonski klub smatra da su "sportske zasluge obesmišljene" posle odluke da se ekipa takmiči u Ligi konferencija, a ne u Ligi Evropa, što je zaslužila osvajanjem FA kupa.

Takođe, klubje ocenio da je proces vođen tako da se unapred znao ishod.

Uefa je odlučila da se Kristal Palas prebaci u Ligu konferencija, a da ga u Ligi Evropa iz Premijer lige zameni Notingem Forest.

Odluka je doneta zbog toga što je doskorašnji vlasnik 43 odsto udela ;Kristal ;Palasa Džon Tekstor i većinski vlasnik Olimpika iz Liona, koji se osvajanjem šestog mesta u francuskom prvenstvu takođe plasirao u Ligu Evropa. Tekstor je u junu prodao svoj udeo u Kristal Palasu.

Uefa zabranjuje klubovima koji imaju iste vlasnike da učestvuju u istom takmičenju kako bi se izbegao sukob interesa.

Kristal Palas se na tu odluku evropske kuće fudbala žalio CAS, koji je u ponedeljak odbio žalbu.

Kristal Palas je pozvao Uefu da razmotri svoja pravila i njihovu primenu i kritikovao je "jedinstvenu privilegiju i moć određenih klubova, organizacija i osoba".

CAS je u saopštenju poslatom Skaju naveo da nijedna strana umešana u slučaj nije podnela prigovor i da pravila tog suda "obezbeđuju pravičnost".

Fudbaleri Kristal Palasa u nedelju su osvojili Komjuniti Šild pošto su posle izvođenja jedanaestraca 3:2, nakon što je utakmica završena nerešeno 2:2.

(Beta)