Predsednik FK Crvena zvezdaSvetozar Mijailović ubeđen je da će stadion "Rajko Mitić" biti pun za utakmicu protiv Leha.

Crveno-beli večeras od 21.00 čas dočekuju prvaka Poljske u revanš meču trećeg kola Lige šampiona.

Navijači, dođite - fudbaleri Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ogromno interesovanje vlada za kartama pred večerašnju utakmicu. Iz Crvene zvezde poručuju svojim navijačima da još nije kasno da nabave vredno parče papira, na balgajnama Marakane.

- Stadion je već, što se tiče istočne i zapadne tribine pun. Na severu je ostalo malo karata za ljude iz unutrašnjosti, kao i na jugu. Tako da će svi koji su se uputili prema našem stadionu imati mogućnost da uživaju u večerašnjoj predstavi - rekao je predsednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović i dodao:

Da Marakana bude puna - Svetozar Mijailović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Pozivamo navijače da na vreme dođu na stadion “Rajko Mitić”, ostalo je još malo karata. Očekuje nas još jedna sjajna utakmica, verujemo odlična atmosfera, kao i koreografija u kojoj će imati priliku da učestvuju svi zvezdaši.

Veliko interesovanje vlada za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Leha, koji će biti odigran na stadionu ”Rajko Mitić” u utorak 12. avgusta od 21.00 sat. Očekuju se velike gužve, te je izuzetno važno da se ispoštuju sve instrukcije kluba. Zato su iz Ljutice Bogdana 1A izdali obaveštenje za svoje navijače.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

- Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u utorak 12. avgusta od 18 časova.

- Pun stadion znači i zagušenje prilaza oko stadiona, te stoga klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi se izbegle nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.