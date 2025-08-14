Slušaj vest

Slavni Portugalac nije samo jedan od najboljih i najskupljih sportista na svetu, već je i globalni brend. Iako je u poznim igračkim godinama, njegova popularnost ne jenjava.

CR7 ima nestvarnih 622 miliona pratilaca na Instagramu i ubedljivo je napopularniji sportista na planeti.

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Navijači prate svaki njegov korak i priče iz privatnog života portugalskog superstara izazivaju ogromnu pažnju javnosti.

Kristijano je porodičan čovek, ima petoro dece, od kojih je troje dobio sa surogat majkom, a dvoje mu je rodila dugogodišnja izabranica Georgina Rodrigez.

Španska influenserka rodila je Ronaldu četvrto dete, Alanu Martinu (6), a kasnije je nosila i blizance. Nažalost dečak je preminuo na rođenju, a devojčica Bela sada ima godinu dana.

1/13 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo Junior Foto: Printskrin/Instagram

Zanimljivo, nikada nije otkriveno ko su majke Ronaldove starije dece - Kristijana Juniora (11) i blizanaca Eve i Matea (6), koje je dobio putem veštačke oplodnje.

Kristijano je prvo šokirao javnost kad je u 26. godini objavio da je postao otac, samo kratko objasnivši da su sva roditeljska prava prebačena na njega te da majka neće imati nikakav kontakt s detetom.

Kasnije je Ronaldova majka Maria Dolores (66) otkrila da je sama po njega otišla u privatnu bolnicu na Floridi, te ga odvela u Španiju (što danas ispada laž jer u njegovom rodnom listu piše kako je rođen u istoj bolnici gde su rođeni i njegovi brat i sestra, blizanci).

1/7 Vidi galeriju RONALDO SE NASMEJAO DRUGOJ ŽENI, A GEORGINA PORED NJEGA KLJUČA: Planeta BRUJI o reakciji Kristijanove devojke PRED 30.000 LJUDI Foto: Jorge Ferrari / AFP / Profimedia, Power Sport Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da li ga je rodila surogat majka ili je Kristijano rezultat afere na jednu noć, do danas ostaje nepoznato.

- Ljudi pretpostavljaju da sam bio s ovom devojkom ili nekom drugom ili je postojala surogat majka. Nikada nikome nisam rekao i nikada to neću učiniti. Kad Kristijano (Junior) odraste, reći ću mu istinu jer on to zaslužuje jer je moj sin, ali neću reći jer ljudi žele da to kažem - rekao je Ronaldo svojevremeno voditelju jedne emisije Džonatanu Rosu.

Ronaldo je muškarac s puno novca koje je spreman da da za svoj cilj. Tako je javnosti postalo poznato da koristi usluge surogat majki, odnosno da pronalazi žene koje su spremne na veštačku oplodnju, porođaj i potom odricanje od deteta, naravno, sve uz masnu svotu novca.

1/4 Vidi galeriju Georgina i Ronaldo uživaju na jahti Foto: PrintscreenInstagram/georginagio

Nakon rođenja blizanaca, britanski mediji istražili su slučaj i otkrili da su blizanci začeti u laboratoriju u Los Anđelesu, a deo dokumenata je dostupan javnosti. U njemu je jasno vidljivo kako je bila reč o surogat trudnoći, ali se ime majke ne vidi. Deca su rođena u kalifornijskoj La Mesi, u blizini granice s Meksikom.

Deca su rođena pre pet godina, Eva u 9.07, a njen brat minutu kasnije, piše u matičnoj knjizi rođenih. Time je rešen makar deo misterije jer je javnost nagađala kako blizanci uopšte to nisu, odnosno da ih nisu rodile iste majke, a list rođenja je potpisala dežurna doktorka Maria Kastilo.

Vodeća američka advokatica u području surogat roditeljstva, Stefani Kabalero, smatra kako je Ronaldo sigurno biološki otac te dece, a pretpostavlja kako sva njegova deca dolaze iz "serije embriona".

Surogatske klinike rutinski oplođuju nekoliko jajašca istovremeno, zamrzavaju ih i čuvaju godinama, u slučaju da klijent poželi još dece. Kabalero otkriva kako je tačno Ronaldo mogao doći do troje dece.

1/6 Vidi galeriju LUDILO! RONALDO ŽIVI KAO PODSTANAR! Nećete verovati koliko Kristijano plaća "kiriju" za ovaj raj na zemlji, ovo je već BOLESNO! Foto: www.photopress.at / Avalon / Profimedia

Prvi je korak odabrati jednu od mnogobrojnih agencija u Kaliforniji, gde je surogatstvo postalo industrija vredna milijarde dolara, jer su tamošnji zakoni naklonjeni potencijalnim roditeljima. Tako roditelji mogu postati i samci, parovi bilo koje orijentacije i slično. U Portugalu su surogat dogovori zabranjeni zakonom, naročito jer je Ronaldo neoženjen.

- Ni jedan portugalski sud ne bi priznao nikakav dogovor između Kristijana i zamenske majke te bi takav dogovor bio proglašen nevažećim - ističe Kabalero.

1/35 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez na jahti Foto: Profimedia

U Kaliforniji, agenciji se samo plati 150.000 evra za blizance, od čega 40.000 evra ide majci. Ronaldo je mogao odabrati donorku jajnih ćelija(koja obično prima oko 7000 evra) između stotina žena čije su fotografije i podaci iz biografija navedeni na internet stranici agencije. Budući da je jasno kako je Ronaldo hteo decu na svoju "sliku i priliku", ili kako je jednom izjavio "koja će nositi njegove fudbalske gene", odabrao je slične, sportske tipove žena koje su Latinoamerikanke.

S obzirom na to da mu deca liče, očigledno je njegova sperma drugi deo jednačine. U Kaliforniji se druga žena odabere da nosi oplođeno jajašce (najčešće kako se ne bi stvarala emocionalna povezanost između nje i deteta koja bi otežala stvari nakon rođenja). Sve se to reguliše i ugovorom koji se pre trudnoće potpisuje, a prema njemu se žene odriču svih prava.

1/4 Vidi galeriju Georgina Rodrigez Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

To bi moglo objasniti zašto je Ronaldova sestra Kaijat (45) navodno primetila da deca imaju dve majke, koje su Meksikanke. Nakon rođenja, sređuju se rodni listovi i pasoši, zbog čega su blizanci i uspeli stići u Španiju tri nedelje, a opet ih je dovela fudbalerova majka jer je on igrao za državnu reprezentaciju Portugala protiv Rusije. Majke verovatno ni ne znaju kome su rodile decu.

Prema strogim uslovima diskrecije i prava na privatnost, ženama koje su donirala jajne ćelije kao i onima koje su iznele trudnoću do kraja, najčešće se ni ne kaže gde su deca "završila".