Javnost je godinama unazad čekala na ovaj trenutak, a sve je zanimalo i zašto se slavni Portugalac toliko dugo nije odlučio da postavi famozno pitanje Georgini.

Georgina Rodrigez pokazuje raskošni verenički prsten vredan 10 miliona dolara
Georgina Rodrigez pokazuje raskošni verenički prsten vredan 10 miliona dolara Foto: Instagram

O razlozima čekanja su govorili u Netflixovoj seriji "Ja sam Georgina".

"Uvek se šale oko našeg venčanja, pitaju 'Kada će svadba?'. Od kada je izašla pesma Dženifer Lopez "The Ring Or When" počeli su da mi je pevaju. A, to ne zavisi od mene", kazala je Georgina tada.

Georgina i Ronaldo uživaju na jahti Foto: PrintscreenInstagram/georginagio

Ronaldo je otkrio i svoju stranu priče i poručio svima da Georgina zna šta misli o tome.

"Uvek joj govorim da će to biti kada se dogodi taj 'klik'. Kao i sve u našim životima. Ona zna o čemu govorim. Moglo bi da bude za godinu, za šest meseci, za mesec dana. Ali 1.000 odsto sam siguran da će se to dogoditi", rekao je fudbaler Al-Nasra u Saudijskoj Arabiji.

Par je u međuvremenu zasnovao porodicu, ali je pitanje oko braka uvek negde "visilo u vazduhu".

Georgina i Ronaldo imaju dvoje dece zajedno, a ona je i maćeha njegovo troje dece.

Ronaldo ne skida ruke sa Georginine zadnjice Izvor: Instagram/georginagio