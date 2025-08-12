Slušaj vest

Crvena zvezda i Leh od 21.00 igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona.

Navijači Leha su u toku dana, čekajući utakmicu na Marakani, pravili razne gluposti u srpskoj prestonici, nakon čega je morala da interveniše i policija.

Navijači poljskog Leha iz Poznana Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Piotr Kucza / Zuma Press / Profimedia

Na kraju su stigli na stadion Rajko Mitić i odmah po ulasku, iako još uvek nisu u kompletnom broju, odmah su krenuli sa gromoglasnom pesmom.

Pogledajte:

Pogledajte šta rade navijača Leha uoči utakmice Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalKURIR NA LICU MESTA: Reke navijača Zvezde se "slivaju" ka Marakani, evo da li će stadion biti PUN! (VIDEO)
Stadion Crvene zvezde pred Leh
FudbalBEOGRAĐANI PAŽNJA! VELIKA GUŽVA NA AUTOKOMANDI: Oko "Marakane" laka konjica i veliki broj policije
Autokomanda
FudbalPREDSEDNIK ZVEZDE IMAO PORUKU ZA SVE ZVEZDAŠE: Još nije kasno da dođete na Marakanu, ostalo je još malo karata!
terya.jpg
FudbalCRVENA ZVEZDA "OTELA" IGRAČA PARTIZANU: Novo POJAČANJE stiglo na Marakanu!
Zvezdan Terzić i Vladan Milojević

BONUS VIDEO:

Atmosfera ispred Marakane pred duel sa Lehom, veliki broj navijača Zvezde za pun stadion Izvor: Kurir