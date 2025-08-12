Navijači Leha stigli na naš najveći stadion.
tu su
DIVLJALI SU PO BEOGRADU ČITAV DAN! Evo šta su navijači Leha radili po ulasku na Marakanu (VIDEO)
Slušaj vest
Crvena zvezda i Leh od 21.00 igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona.
Navijači Leha su u toku dana, čekajući utakmicu na Marakani, pravili razne gluposti u srpskoj prestonici, nakon čega je morala da interveniše i policija.
Navijači poljskog Leha iz Poznana Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Piotr Kucza / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Na kraju su stigli na stadion Rajko Mitić i odmah po ulasku, iako još uvek nisu u kompletnom broju, odmah su krenuli sa gromoglasnom pesmom.
Pogledajte:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši