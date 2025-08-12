Crvena zvezda i Leh od 21.00 igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona.

Navijači Leha su u toku dana, čekajući utakmicu na Marakani, pravili razne gluposti u srpskoj prestonici, nakon čega je morala da interveniše i policija.

Na kraju su stigli na stadion Rajko Mitić i odmah po ulasku, iako još uvek nisu u kompletnom broju, odmah su krenuli sa gromoglasnom pesmom.