Fenonemalna koreografija navijača Crvene zvezde na meču protiv Leha na Marakani.
"DELIJE" PONOVO NA VISINI ZADATKA: Brutalna koreografija koja je "okupala" Marakanu i obišla ceo svet! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Leh na stadionu "Rajko Mitić" u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
"Delije" su kao po običaju spremile novu, fantastičnu koreografiju, kojom su dodatno obeležili susret srpskog i poljskog šampiona.
Na severnoj tribini je osvanula moćna koreografija, gde su "delije" još jednom pokazale koliko vole Crvenu zvezdu!
