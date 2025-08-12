Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Leh na stadionu "Rajko Mitić" u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Delije" su kao po običaju spremile novu, fantastičnu koreografiju, kojom su dodatno obeležili susret srpskog i poljskog šampiona.

Na severnoj tribini je osvanula moćna koreografija, gde su "delije" još jednom pokazale koliko vole Crvenu zvezdu!

Pogledajte i sami:

Koreografija Delija na meču Crvene zvezde i Leha Izvor: Kurir

