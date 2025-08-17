Slušaj vest

Navijači Hajduka minulog vikenda na utakmici protiv Gorice zapalili su dva transparenta na ćirilici.

Uz skandalozan performans na tribini, torcida je pevala pesmu "Kiša pada, Srbija propada...", a uzvikivala je i ustaške parole u čast genocidne Nezavisne države Hrvatske "Za dom" - "Spremni" i "Ajmo ustaše".

Hajduk Split - Torcida

"Putinci" (mesto u Srbiji kod Rume) i "Trnovica" (ime mesta u Republici Srpskoj kod Zvornika) pisalo je na zastavama koje su Hrvati okretali naopačke i zapalili na stadionu na kojem je slavljena i akcija "Oluja", u kojoj je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba.

Mnogi se pitaju, odakle na severu Poljuda zastava Trnovica.

Kako prenose zvornički lokalni mediji, radi se o zastavi koja je ukradena prošlog meseca u zvorničkom naselju Trnovica. Misterija je kako je završila u rukama navijača Hajduka, da li su je oni sami ukrali, ili su je dobili od nekog ko je ukrao zastavu.