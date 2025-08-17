Slušaj vest

Navijači Hajduka minulog vikenda na utakmici protiv Gorice zapalili su dva transparenta na ćirilici.

Uz skandalozan performans na tribini, torcida je pevala pesmu "Kiša pada, Srbija propada...", a uzvikivala je i ustaške parole u čast genocidne Nezavisne države Hrvatske "Za dom" - "Spremni" i "Ajmo ustaše".

Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

 "Putinci" (mesto u Srbiji kod Rume) i "Trnovica" (ime mesta u Republici Srpskoj kod Zvornika) pisalo je na zastavama koje su Hrvati okretali naopačke i zapalili na stadionu na kojem je slavljena i akcija "Oluja", u kojoj je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba.

Mnogi se pitaju, odakle na severu Poljuda zastava Trnovica.

Kako prenose zvornički lokalni mediji, radi se o zastavi koja je ukradena prošlog meseca u zvorničkom naselju Trnovica. Misterija je kako je završila u rukama navijača Hajduka, da li su je oni sami ukrali, ili su je dobili od nekog ko je ukrao zastavu.

Kako god bilo, navijačka grupa torcida se žestoko obrukala paleću zastavu koja nije pala u navijačkom obračunu već je oduzeta klasičnom krađom.

Ne propustiteFudbalCRNA GORA SE SMEJE SVOM POLITIČARU! Veliki blam Vučinića: Video torcidu i pomislio da su vatrogasci
Torcida
FudbalVELIKA SRAMOTA TORCIDE: Gorela srpska zastava, bruka koja je obišla ceo svet! (FOTO)
Torcida
FudbalNACIZAM ŽIVI U SPLITU! Oluja ugasila struju na Poljudu: Torcida skandira "ajmo, ustaše" i "za dom spremni"
Navijači Hajduka na stadionu Poljud
FudbalOLUJA POKVARILA PROSLAVU POGROMA SRBA: Na Poljudu nestala struja posle velikog nevremena
Navijači Hajduka - Torcida Split