TORCIDA UKRALA, PA ZAPALILA SRPSKU ZASTAVU: Veliki blam navijača Hajduka iz Splita
Navijači Hajduka minulog vikenda na utakmici protiv Gorice zapalili su dva transparenta na ćirilici.
Uz skandalozan performans na tribini, torcida je pevala pesmu "Kiša pada, Srbija propada...", a uzvikivala je i ustaške parole u čast genocidne Nezavisne države Hrvatske "Za dom" - "Spremni" i "Ajmo ustaše".
"Putinci" (mesto u Srbiji kod Rume) i "Trnovica" (ime mesta u Republici Srpskoj kod Zvornika) pisalo je na zastavama koje su Hrvati okretali naopačke i zapalili na stadionu na kojem je slavljena i akcija "Oluja", u kojoj je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba.
Mnogi se pitaju, odakle na severu Poljuda zastava Trnovica.
Kako prenose zvornički lokalni mediji, radi se o zastavi koja je ukradena prošlog meseca u zvorničkom naselju Trnovica. Misterija je kako je završila u rukama navijača Hajduka, da li su je oni sami ukrali, ili su je dobili od nekog ko je ukrao zastavu.
Kako god bilo, navijačka grupa torcida se žestoko obrukala paleću zastavu koja nije pala u navijačkom obračunu već je oduzeta klasičnom krađom.